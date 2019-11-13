千寻位置发布潜龙时空服务器，提升国家北斗地基增强系统能力

今天，千寻位置网络有限公司（以下简称“千寻位置”）发布内部代号为“潜龙”的新一代时空服务器。作为国家北斗地基增强系统“全国一张网”的建设和运营方，千寻位置计划在2020年上半年完成对全国所有的北斗地基增强站服务器的替换。

替换完成后，国家北斗地基增强系统的建设和更新成本降低50%以上，核心技术、算法等全部自主可控。

据介绍，相比传统卫星导航增强基准站设备，“潜龙”时空服务器的体积不到其四分之一，拥有多冗余完备体系、云端一体化协同、数据应用等传统基站设备所不具备的的功能，同时集成卫星接收机、光纤终端机、防火墙、后备电源等设备。

此外，“潜龙”时空服务器基站单站可用率优于99.9%，链路可靠性优于99.9%，平均无故障运行时间超过30万小时，；“潜龙”具备智能化、集群化、区域控制等云端一体化协同的综合能力，支持集中化管理、分布式处理、边缘计算等；另外，数据存储和传输能力也得到提升，“潜龙”时空服务器可提供从信号到信息层面、从规模存储到合规安全的不同层次的数据内容。

据了解，除了满足自用需求外，千寻位置计划将“潜龙”时空服务器开放给有一定自组网、自服务要求的战略性行业客户，帮助电网、铁路等战略性行业客户建设专有时空云平台，确保数据安全。

目前，“全国一张网”拥有2500多座北斗地基增强站，其中近一半数量的基站，已升级为“潜龙”时空服务器。