马云：双11不是阿里的成功，是中国内需的成功

IT之家11月13日消息今天马云在浙商大会上表示，“双11不是阿里的成功，是中国内需的成功”，他表示，今天中国的内需给我们很大信心，而这一切还刚刚启动。

关于怎么去发掘好“金矿”，马云建议大力发展现代金融，建立面向未来的新型金融体系，另外，要真正大力发展现代服务业。马云判断，未来，创造就业推手不是制造业，而是现代服务业。

马云用双11的数字给予了现场企业家更多信心。“前天双11的数字是超过预期的，超过了大家对今天，本来经济形势的预判。华尔街曾经预测，双11大概会增长20%左右，主要认为中国的消费不振，中国经济在衰退。但是我们的数据实际上增长了25.7%。”

“双11的数字其实并不关键，关键是数字背后真正的力量。”马云说。对他来说，技术的力量，中国制造业创新的力量，商家求变的力量，这些创新力量才是双11数字背后的真正“内核”。

回顾11年双11，马云认为，电商给中国带来的巨大的变化，很多企业并没有认识到。

首先，电商所带动的新技术大力的支持了实体经济的发展。今年，阿里巴巴预计将卖出1万亿美元的商品，其中，80%的产品是实体经济生产出来的。其次，短短不到十年以内，中国建立起了全世界最强大、最先进的物流体系，这个快递物流体系一年能够承受的是600亿只包裹。支付上，基于大数据、AI的应用，整个双11期间中小企业获得贷款超过了3000亿元。此外，电商还在弱化传统零售地段为王的观念，让零售回归到以产品和服务为王的本质。

马云还回应了天猫双十一数据造假的传闻，称在互联网时代，每一分钱都极其准确！此外马云还表示，今年双十一其实还没有达到他的预期，希望未来双十一国家给放半天假，这样熬夜买买买，就不耽误了上班了。