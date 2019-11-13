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苹果MacBook Pro 16的Pro 5500M显卡将采用完整Navi 14核心

2019-11-13 20:14:09来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月13日消息 刚刚，苹果MacBook Pro 16的跑分曝光，确认了将搭载AMD Radeon Pro 5500M显卡。现在根据VideoCardz的报道，Radeon Pro 5500M将搭载完整版的Navi 14核心，提供比非Pro版本更加高的性能。

据介绍，AMD Navi 14 GPU有24个计算单元，而之前发布的RX 5500(M)只有22个计算单元，预计尚未发布的Radeon rx5500 XT将搭载24个计算单元。

现在，苹果MacBook Pro 16 上搭载的 Radeon Pro 5500M显示有24个CU，预计将比RX 5500M拥有更强的性能。到目前为止，只有微星的阿尔法 15笔记本搭载了RX 5500M显卡。根据外媒的评测，微星Alpha 15搭载的Radeon RX 5500M的性能接近GeForce GTX 1660 Ti Max-Q。在《巫师3》中，R7 3750H+RX 5500M在1080p下可以达到43.6fps，相比之下R7 3750H+GTX 1660 Ti Max-Q则可以达到48.8 fps，性能差距在12%左右。同时，RX 5500M的性能也比GTX 1650的移动版高了15%。

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关键词：AMD苹果macboo Pro 16

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