【IT之家开箱】45000元，全球限售100台！徕卡Q2相机“像素”限量版图赏

今年10月，徕卡Q2相机“像素”特别限量版正式开启预售，全球限量发售100台，高达45000元的售价也成为每个摄影师的终极梦。

11月11日，徕卡Q2“像素”限量版正式发售，现在，这款相机已经入驻IT之家评测室，小编第一时间为大家送上一波开箱美图！

作为45000元的"贵族新宠"，徕卡Q2“像素”限量版的包装自然也是不失大气的。它包含三个盒子，相机、以及说明书、电池等核心配件都在大盒中，中盒中是编织材质的相机挂绳，小盒中是一枚128GB的U盘。

徕卡Q2“像素”限量版机身表面拥有时尚黑白棋盘格饰皮，寓意视觉影像的基本单元：“像素”。外观设计简洁、干练。红色的“徕卡”标识在黑白的饰皮上非常醒目。

相机顶部有快门速度调节转盘、总开关、快门按钮以及拇指拨盘，机械感十足。



相机背面的按钮设置也很简洁，值得一提的是重新设计的屈光度设置拨盘，可以防止意外操作。

相机的底部则包含电池仓、三脚架螺口、存储卡插槽，还有一些说明文字，表面平整，元素看起来挺拥挤的。

徕卡“像素”限量版机身尺寸为130×80×91.9mm，重量为718g（包含电池），整机小巧玲珑，镁合金的机身材质，手感很好，做工精湛，拿在手上，你也不会觉得重，很适合随身带着街拍之类的。

最后我们简单看一下徕卡Q2“像素”限量版的配置，它拥有4730万有效像素的全画幅传感器，拥有35mm、50mm以及75mm三个数码变焦选项，搭配徕卡Summilux 28mm f/1.7 ASPH.大光圈定焦镜头，ISO范围为50-50000，曝光补偿为±3 EV，增量为1/3 EV，配备3英寸TFT液晶显示屏。

闲话不多说，大家还是静静地欣赏徕卡Q2“像素”限量版的“贵族气质”吧。



