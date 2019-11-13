内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>影像器材

【IT之家开箱】45000元，全球限售100台！徕卡Q2相机“像素”限量版图赏

2019-11-13 22:18:17来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

今年10月，徕卡Q2相机“像素”特别限量版正式开启预售，全球限量发售100台，高达45000元的售价也成为每个摄影师的终极梦。

11月11日，徕卡Q2“像素”限量版正式发售，现在，这款相机已经入驻IT之家评测室，小编第一时间为大家送上一波开箱美图！

作为45000元的"贵族新宠"，徕卡Q2“像素”限量版的包装自然也是不失大气的。它包含三个盒子，相机、以及说明书、电池等核心配件都在大盒中，中盒中是编织材质的相机挂绳，小盒中是一枚128GB的U盘。

徕卡Q2“像素”限量版机身表面拥有时尚黑白棋盘格饰皮，寓意视觉影像的基本单元：“像素”。外观设计简洁、干练。红色的“徕卡”标识在黑白的饰皮上非常醒目。

相机顶部有快门速度调节转盘、总开关、快门按钮以及拇指拨盘，机械感十足。

相机背面的按钮设置也很简洁，值得一提的是重新设计的屈光度设置拨盘，可以防止意外操作。

相机的底部则包含电池仓、三脚架螺口、存储卡插槽，还有一些说明文字，表面平整，元素看起来挺拥挤的。

徕卡“像素”限量版机身尺寸为130×80×91.9mm，重量为718g（包含电池），整机小巧玲珑，镁合金的机身材质，手感很好，做工精湛，拿在手上，你也不会觉得重，很适合随身带着街拍之类的。

最后我们简单看一下徕卡Q2“像素”限量版的配置，它拥有4730万有效像素的全画幅传感器，拥有35mm、50mm以及75mm三个数码变焦选项，搭配徕卡Summilux 28mm f/1.7 ASPH.大光圈定焦镜头，ISO范围为50-50000，曝光补偿为±3 EV，增量为1/3 EV，配备3英寸TFT液晶显示屏。

闲话不多说，大家还是静静地欣赏徕卡Q2“像素”限量版的“贵族气质”吧。

京东【11.11预售】徕卡（Leica）Q2“像素”定制版 全画幅数码相机自动对焦照相机 黑色 19057 全球限量 线上限定45000元直达链接


分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：徕卡Q2徕卡相机徕卡

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有