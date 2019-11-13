腾讯高管解读三季度财报：游戏开发能力被消费者认可

北京时间11月13日晚间消息，腾讯今日发布截至2019年9月30日止三个月及九个月的第三季度未经审核业绩和公告。财报显示，腾讯第三季度营收972亿元，同比增长20.6%；第三季度净利润203亿元，同比下滑13%，预期235.3亿元。非国际通用会计准则下，腾讯净利润为244.12亿，同比增长24%，略低于预期。

财报发布后，腾讯董事长兼CEO马化腾、总裁刘炽平、首席战略官詹姆斯·米歇尔（James Michelle）及CFO罗硕瀚等公司高管召开了财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节部分内容：

花期分析师Alicia Yap：一个关于游戏开发和发行机会的问题，从《使命召唤》手游取得的成功来看，公司似乎加强了为全球著名主机游戏开发手游的能力，在选择游戏和合作伙伴方面，公司有哪些标准？在国内游戏发行方面，传言市场有新的竞争对手出现，这会否影响公司在游戏发行的份额？

刘炽平：伴随着一系列手游产品的成功，公司的游戏开发能力在国际市场上为消费者所认可，对于国内和国外市场而言，腾讯都是非常优秀的手游开发商。过去这些年，公司已经与世界上许多顶尖游戏开发公司建立了稳固的合作和持股关系。这些加起来意味着公司有更多的机会，而在公司选择游戏的时候，消费者和玩家的需求始终是最重要的标准，如果某个游戏得到众多关注，消费者和玩家对其发布都翘首以盼，那么这就是我们最重要的标准，我们的合作伙伴在这一点上与公司有同样的想法。我们所共同开发的游戏不光追求商业回报，还要保留合作伙伴在其中的创造性，这一点也非常重要。

关于国内游戏发行，公司对于目前的运营情况非常满意，腾讯具有非常不错运营和研发能力，与各国游戏开发商，版权拥有者的合作关系都非常稳固，公司的社交平台也有非常好的助力作用，帮助公司在行业保持领先地位不易撼动。

美银美林分析师Eddie Leung：一个关于公司短视频业务策略的问题，公司视频平台的短视频浏览量有非常不错的增长，另外公司也同时运营几个短视频App，在这一领域，公司的资源在哪些部门会有优先的分配，来促进内容消费？这些短视频观看渠道会否对于流量有分流作用？会否影响广告商的广告预算分配？

刘炽平：我们对于短视频的看法类似信息流，只有一点不同。公司短视频业务的组成包括：一是我们的社交平台一直在聚合社交类的短视频，不包括在10亿的短视频用户里面，是社交网络业务的一部分；二是媒体业务中的短视频，用户观看的目的是内容，我们对这一业务的看法类似对信息流市场的看法，用户观看的目的是休闲，在社交平台，浏览器和信息流内容中提供这些短视频。如果说那个产品专注于短视频产品体验，公司的旗舰产品是微视，在这个App上公司会投入很多市场资源和内容成本。

关于广告，如果视频格式是类似的，那么广告模式也没什么变化，相应的广告预算投入也没有大的差别。