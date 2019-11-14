经典论坛系统程序 Discuz! 回归，全新Discuz!Q 版本研发中

据报道，Discuz! 社区论坛在消失的这几个月里，已经被 DNSPOD 和 腾讯云 所接纳，并进行全新的 Discuz!Q 版本研发。那些青春，那些岁月又回来了，敬请期待！

以下是原公告内容：

大家好，我是吴洪声（奶罩），Discuz!在过去的一段时间里，经历了不少困难，是各位站长、开发者的不离不弃，让Discuz!走到了今天，同时还依然有大量的新老用户。感谢大家！



经过一段时间的人员招聘和筹备，现在Discuz!已经准备好以新的面貌向大家重新开放，以下是我们的一些计划：

关于本论坛

本论坛从即日起恢复运营。由于人力限制，我们依然没有专职的运营/运维团队，希望大家爱护论坛环境，自觉维护论坛秩序，按各个板块的要求发帖回帖。我们计划恢复的板块包括：

Discuz! 官方发布：用于官方Discuz! X的信息与版本发布

Discuz!-插件和模板交流：用于插件与模板的发布宣传，同时可以对插件与模板的开发进行讨论。

Discuz!-安装使用：大家一起讨论所有关于安装使用的相关问题

Discuz!-BUG与问题交流：交流SQL错误、后门、官方原版应用功能未达到预期等问题，共同探讨解决方案

站长帮：发布付费解决的主题

关于Discuz! X

Discuz! X未来将继续采用开源的方式向前发展。开源并非放手不管，我们已经成立了由腾讯云、原康盛团队人员、原应用中心团队人员组成的开源委员会，对DZX未来的方向与社区代码的合并进行管理。关注DZX代码的小伙伴最近应该已经看到了代码库正在重新变得活跃。



DZX的官方开源地址是:

https://gitee.com/ComsenzDiscuz/DiscuzX 。

欢迎大家继续提交PR(Pull Request，请参考 https://gitee.com/help/articles/4128 进行开发与提交补丁)，我们会安排资源对现有和未来的PR进行处理。在后续的DZX版本中会对提交补丁的同学进行感谢，同时本论坛也会为相应的ID加一个专门的“Discuz!X贡献者”勋章。DZX的开源版本近期正在准备发布一个版本，引入mysql 8全面支持，H5文件上传等功能，敬请期待。



我们这个开源管理团队，现在的人员也都是兼职，大家怀着对DZ的热情，利用自己的空闲时间为大家服务，希望大家能给予理解与包容，更希望过去为DZX贡献过代码的各位大牛和未来要为DZX贡献代码的小伙伴能继续提交高质量的代码。

关于Discuz! X应用商店

DZX的官方应用商店为 https://addon.dismall.com/，商业收费类的插件与模板都应该发布到此平台，此平台未来会持续迭代，为开发者和站长提供更好的交易平台与服务。

关于Discuz!的新版本

有的小伙伴可能从一些渠道听说过，Discuz! 有一个新的版本在开发中，今天也给大家透露一些消息：



我们一直在思考，在大平台流量越来越贵的今天，是否存在一种新的产品形态，能帮助大家聚合大平台的粉丝流量，把高价值用户留在自己的小平台上，让流量完全属于创业者自己。



思考的结果就是Discuz! 的新版本，我们命名为 Discuz! Q系列，是平行于Discuz! X系列的另一条产品线，Discuz! Q的目标是帮助流量大V、网红、知识付费、微信生态和移动互联网的创业者们，更轻易的完成用户沉淀和转化付费。



Discuz! Q是更轻的，更易变现的，更移动端的，更开放的和更易于二次开发的社区产品。Discuz! Q第一个alpha版本，将于农历新年前后发布。



在逝去的岁月里 ，我们用了10多年的时间，和站长一起探索和打磨Discuz!的各系列产品；未来，我们依然希望，创业者们能参与Discuz! Q系列的打造，我们一起继续去拓展更多的可能。