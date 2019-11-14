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Xataka：华为Mate30 Pro很优秀，但没GMS就很遗憾

2019-11-14 11:10:20来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月14日消息  Xataka Android撰文谈了谈华为Mate30 Pro在海外的实际使用情况，得出的结论是这是一款非常优秀的手机，但是没有谷歌应用及服务的支持就很遗憾。

Xataka Android全文对华为Mate30 Pro的外观设计及相机能力予以充分肯定，对虚拟音量条及瀑布屏等都发表了看法，与国内用户的意见大同小异，不做赘述。Xataka Android做了一个测试，三个用户，分别能代表三个不同层次的手机用户：

Fabio Rodríguez：普通用户，能熟练使用各项App，但不了解诸如刷机等稍微高级一点的操作；

Samuel Oliver：中等技术用户，掌握部分手机技巧，可自主修改手机部分功能等；

Xataka Android和Xataka Mobile主管Amparo Babiloni：技术宅，大神。


测试的结果是，在使用即便没有GMS也能正常运行的App时，比如WhatsApp、Instagram、Twitter和Spotify等，Fabio Rodríguez觉得一切OK；但是当他需要使用Google Maps、YouTube及Gmail时，就显得茫然无助，华为Mate30 Pro是“一款出色的手机，但是没有GMS，在日常生活中几乎没用”，这是Fabio Rodríguez使用后得出的结论。

Samuel Oliver是个中等技术宅，经过一番折腾，他装上了GMS，“一旦有了GMS，华为Mate30 Pro就变成了一款完美的设备”，有了GMS，Samuel Oliver不再对这款手机有任何“抱怨”。

Amparo Babiloni是大神，安装GMS什么的都是小case，但是他表示自己要试试没有GMS这款手机到底还能不能愉快的使用。Amparo Babiloni在App Gallery找了半天，想找出能够替代Facebook、Twitter等App的替代品，但结果很不幸，找不着。

Amparo Babiloni表示在耗费几个小时寻找替代应用无果之后，无奈装上了GMS，瞬间这款手机满血复活。他得出的结论是，“华为Mate30 Pro是一款有风险的手机，每个人都要为购买这款手机承担风险”，很明显，你会装GMS那就是没风险，你要是不会，那就有风险。

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关键词：华为Mate30 Pro

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