Surface Pro X用起来，微软Chromium版Edge浏览器已支持Windows 10 ARM64

IT之家11月14日消息 Windows 10内置的经典版Edge浏览器一直原生支持ARM64系统，或者至少能够在Windows 10 ARM上正常运行。但此前微软宣布，开始转向新的基于Chromium的Edge浏览器，但并不支持ARM64。他们只能在仿真环境中运行x86版本。

现在，测试人员终于可以使用原生的ARM64 Chromium Edge了。完全适合Surface Pro X使用。

尽管大多数32位Intel应用程序在ARM处理器上的虚拟化运行良好，但浏览器却没有一款最佳优化的。因为浏览器实时生成代码，使其更加难以缓存。这意味着要在Windows 10 ARM上真正可行，就需要使用原生的浏览器。

到目前为止，只有Edge Spartan和Firefox才能在ARM64 PC上运行本机程序，Firefox Web浏览器在去年12月发布，并在一月份进行测试。

微软Edge现在是第一个基于Chromium的支持原生ARM64的浏览器。而谷歌Chrome浏览器要到2020年才能支持。

目前，ARM64 Edge Chromium版仅在Canary通道中可用。它将很快进入Dev和Beta渠道。