刀锋归来！摩托罗拉Razr折叠屏手机上手体验（图文+视频）

IT之家11月14日消息 越来越多的媒体已经上手了Motorola Razr 2019折叠屏手机，采用了翻盖的折叠屏幕，展开后堪称经典的刀锋设计。

摩托罗拉Razr又回来了，但现在它是一部可以对折屏幕的Android智能手机。摩托罗拉正式宣布，推出2019 Razr手机，保持了相同的总体尺寸，搭载了6.2英寸可折叠塑料OLED面板和Android 9 Pie，代替了此前的T9键盘和小型LCD屏幕。2020年1月发货，售价位1499美元。

下面是视频：

新款Razr 2019与迄今为止我们看到的可折叠屏幕手机有着根本的不同：它不会将现代尺寸的手机变成小型的平板电脑，而是将传统尺寸的智能手机变成了体积更小、更便于携带的产品。

新的Razr仍然延续了2004年的刀锋经典设计，原始味道的翻盖手机，还有一直到底部的大弯曲下巴。但配上了更现代的指纹识别传感器和USB-C端口。

摩托罗拉Razr搭载了骁龙710处理器，6GB内存，128GB内部存储，6.2英寸可折叠pOLED显示屏（2142 x 876），2.7英寸快速查看显示屏（800 x 600），16MP前置摄像头，f/1.7，带夜视模式。5MP内置摄像头，支持USB-C、eSIM卡，搭载Android 9 Pie系统，还有指纹识别传感器。

摩托罗拉Razr 2019的核心当然是可折叠的显示屏。这是一块6.2英寸的21：9塑料OLED面板，可沿水平轴对折。展开后，它并没有比其他任何智能手机更大，Android界面和应用程序适应性强于平板电脑大小的屏幕。屏幕的顶部确实有用于扬声器和摄像头的刘海凹槽，底部有弯曲的边缘，这需要时间来适应。

摩托罗拉Razr外部还有第二个2.7英寸玻璃覆盖的OLED显示屏，摩托罗拉称之为快速查看显示屏。它可以显示通知，音乐控制甚至自拍相机模式，以更好利用主相机。摩托罗拉还与Google合作，以使应用程序从前显示屏无缝过渡到主显示屏。

摩托罗拉表示，它“对Flex View显示器耐用性充满信心”，并声称其研究表明“它符合智能手机的平均使用寿命”，采用专有涂层可以使面板“防划伤 ”，并且还具有内部纳米涂层，可防止飞溅。摩托罗拉表示，整个显示器都是采用单切口制作，其边缘完全被不锈钢框架包围，以防止碎屑进入。

另外更重要的是，摩托罗拉与联想合作制造了铰链。它使用多个铰链和滑板的复杂机制来折叠和展开手机。更重要的是，它似乎确实符合摩托罗拉的承诺：该设备可展开为完全平坦的面板，没有可见或触觉折痕，然后将其完全折叠起来。

据外媒The Verge的体验，单手展开折叠屏还是比较困难的，也需要进一步适应。但是一旦打开之后，就像使用正常的智能手机那样，你只需要通过拇指就可以操作。

摩托罗拉Razr的打开或关闭屏幕令人向往，虽然铰链有些僵硬，但两个方向都有清晰的按扣。快速关闭屏幕来挂断电话挂是一种特别的享受。手机外部采用坚固的不锈钢和玻璃制成，并且背面纹理精美。

尽管摩托罗拉（Motorola）保证Razr的耐用性，但该公司仍承诺提供“特殊的世界级服务计划”，并提供24/7聊天服务支持，每天14小时直接与客户服务代理商联系，以及24小时服务修理。

此外，一年的保修期将为手机或显示屏提供“正常使用期间发生缺陷”的免费更换或维修服务。保修期满后，更换可折叠屏幕的费用为299美元。

摩托罗拉表示，决定采用性能较弱的骁龙710处理器是为了优化电池续航和散热：为了电池满足1天续航和轻薄型设计，必须使用性能稍弱的芯片。搭载1600万像素相机也有类似因素。摩托罗拉（Motorola）不能在保持其原有设计的同时安装更大或更佳的相机模块。

总结：

摩托罗拉Razr 2019的诞生令人激动，相比传统手机，更加具有现代感和未来感，但相比起昂贵的价格，其手机的硬件配置不能令人满意，另外可折叠屏幕也需要市场的需求验证。摩托罗拉Razr 2019是一部想要颠覆自己的手机。