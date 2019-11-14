退款不退货？多名在校生诈骗网购平台被起诉

IT之家11月14日消息 据长宁检察在线微信公众号消息，为让用户享受更好的购物体验，不少商家在“七天无理由退货”的基础上推出申请退货就先行退款的售后服务，例如京东商城的“闪电退款”服务。然而，就有不法利用这项“福利”实施诈骗。

今年以来，长宁区检察院共计受理相关案件35件40人，诈骗金额从人民币6千余元到24万余元不等，目前已对其中18人提起公诉。此类案件中，犯罪分子均使用了“退款不退货”的作案手法。根据“闪电退款”服务规则，符合要求的会员申请退货并寄出商品后即可收到平台的退款，无需等待商品抵达平台仓库。犯罪分子通过申请退货骗取平台的退款，实际上并未将商品退回，而是占为己用或者出售牟利。

长宁区检察院在办案中还发现，相关案件的犯罪群体低龄化明显，其中不乏在校学生。

现年18岁的小恒（化名）是一名大专在读生，父母常年外出务农，对孩子疏于管教。去年8月，尚未成年的小恒无意中听闻了这一犯罪手法，抱着法不责众的心态开始尝试，屡次得手后就变得一发不可收拾。

接下来的10个月间，他在京东商城陆续购买了录音笔、阅读器、拉杆箱等商品，骗取退款后不退货给商家，诈骗金额共计人民币3.7万余元（其中2.7万余元系成年后骗取），大部分商品都被他出售牟利。案发后，小恒的父母四处筹钱，向京东退赔了全部损失。

长宁区检察院认为，小恒以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。经长宁区检察院提起公诉，今年9月26日，小恒因诈骗罪被法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

长宁区检察院检察官表示，部分学生由于缺乏法律常识，抱有从众和侥幸心理，在得知这一牟利“技巧”后便如法炮制，没有意识到自己的行为已触犯刑法。实际上，“退款不退货”的行为并非正常享受商家优惠的“薅羊毛”行为，而是以非法占有为目的，骗取他人财物，构成诈骗违法犯罪。