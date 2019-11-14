单铜管梦幻散热，苹果MacBook Pro 16 GPU/显存频率均调低

IT之家11月14日消息 根据VideoCardz的报道，昨天，苹果发布了新款的MacBook Pro 16笔记本，首发了AMD Radeon Pro 5300M和5500M显卡，相比AMD之前推出非Pro版本，MacBook Pro 16搭载的GPU频率和显存频率都更低。

出于功耗的考虑，MacBook Pro 16搭载的AMD Radeon Pro 5500M GPU Boost频率为1300MHz，而RX 5500M可达1645MHz，Radeon Pro 5500M的GPU频率则是1250MHz。显存方面， Radeon Pro 5000M系列均搭载了12Gbps的GDDR6显存。

散热方面，苹果称16英寸MacBook Pro采用Mac笔记本电脑迄今最先进的散热架构，拥有更大的叶轮和加长的扇叶，再配合更大的通风口，使气流量增加28%；而散热器也增大35%，使得散热量与以往相比有了显著增加。由于系统散热能力的多方面提升，与上一代设计相比，16英寸MacBook Pro在应对繁重的处理工作时，持续功率最多可提升12瓦。

在整个笔记本行业，用单铜管压i9和Radeon Pro 5500M级别显卡的设计十分罕见，因此Radeon Pro 5500M的频率稍低也是情理之中，具体的散热表现还要看后期的评测。