小米手表微信设置/蓝牙连接等问题官方详解

IT之家11月14日消息 小米手表近日已经正式开售，首批的小米手表用户在日常生活使用中也向官方反馈了一些意见和建议。今日小米生态链和产品总监程亮发文回复了首批用户关注的热点问题。

关于小米手表上的微信如何设置？官方解答表示安卓用户可以在应用市场下载微信正常使用，在手表上收发消息都没有问题。iOS系统由于系统限制，小米手表与iOS系统配对，用户只能收到微信消息通知，不能回复消息。另外，微信收发消息必须连接手机蓝牙，微信官方尚未适配，所以暂不支持脱离手机独立使用。

关于蓝牙连接问题，官方介绍主要问题有三种并给出相关解决方案。有部分安卓手机用户遇到了手表和手机蓝牙断连的问题：我们需要把Wear OS和小米穿戴App设置后台锁定，防止进程被系统关闭掉（也就是我们俗称的杀后台），这样可以有效的解决经常断连问题。

此外，极少数安卓手机用户遇到断连后无法自动回连：打开Wear OS App，点击右上角，连接设备，手表在手机旁边可以直接连接。部分用户重置手表后，重新配对时出现配对失败的情况：需要我们在手机设置一蓝牙中取消之前已配对的手表，再重新连接就可以配对。

以下是小米生态链和产品总监程亮关于小米手表此次的全部解答：