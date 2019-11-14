内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

照亮你的美，vivo 推出5重超质感美颜算法

2019-11-14 20:25:35来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月14日消息 在vivo S5的发布会上，vivo还推出了5重超质感美颜算法，一起来看一下吧。

5重超质感美颜-焕颜肤色

vivo独立研发了“五重超质感美颜”算法体系，从五个维度解析美，让美丽可以数据化、科技化。S5在ISP调试的色彩基础上，载入自主研发的HSV“焕颜肤色”算法，通过算法学习上万张自拍图中的肤色，得出理想的肤色值，让你的肤色在不同环境下都能往理想值靠近，随时随地呈现自然好肤色。

5重超质感美颜-质感肌肤

“质感肌肤”算法通过多维金字塔分层磨皮，多频精细处理，去掉瑕疵的同时，保留面部立体结构和皮肤纹理，优化肤质且不失真，呈现出高级的皮肤质感。

5重超质感美颜-智慧美型

“智慧美型”根据你的脸型特点进行细微雕琢，精确匹配下巴、下颌骨等人脸关键部位，打造黄金比例轮廓线，让你的脸型自然靓眼。S5还可以针对镜头带来的畸变进行人脸矫正。

5重超质感美颜-五官精塑

vivo称与多方医美行业探究算法的全面转化，打造自然精致的五官比例。针对眼部，加深瞳孔，去眼白红血丝，精确识别卧蚕并保留，同时去除黑眼圈；通过骨骼走向识别眉毛点位，填补眉毛，加深眉形；借鉴行业美妆KOL对高光和阴影的运用，并将其叠加到算法中，让鼻子更立体有型；去除唇纹，提升唇部水润感，美化唇色；通过腮红效果调整苹果肌走向和脸颊宽度，并叠加高光，提升气色，达到塑颜效果。

5重超质感美颜-元气美妆

“元气美妆”对使用者的眉毛、腮红、唇色等进行基础淡妆操作，效果自然。

•  vivo S5预定：点此前往

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo美颜

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有