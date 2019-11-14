照亮你的美，vivo 推出5重超质感美颜算法

IT之家11月14日消息 在vivo S5的发布会上，vivo还推出了5重超质感美颜算法，一起来看一下吧。

5重超质感美颜-焕颜肤色

vivo独立研发了“五重超质感美颜”算法体系，从五个维度解析美，让美丽可以数据化、科技化。S5在ISP调试的色彩基础上，载入自主研发的HSV“焕颜肤色”算法，通过算法学习上万张自拍图中的肤色，得出理想的肤色值，让你的肤色在不同环境下都能往理想值靠近，随时随地呈现自然好肤色。

5重超质感美颜-质感肌肤

“质感肌肤”算法通过多维金字塔分层磨皮，多频精细处理，去掉瑕疵的同时，保留面部立体结构和皮肤纹理，优化肤质且不失真，呈现出高级的皮肤质感。

5重超质感美颜-智慧美型

“智慧美型”根据你的脸型特点进行细微雕琢，精确匹配下巴、下颌骨等人脸关键部位，打造黄金比例轮廓线，让你的脸型自然靓眼。S5还可以针对镜头带来的畸变进行人脸矫正。

5重超质感美颜-五官精塑

vivo称与多方医美行业探究算法的全面转化，打造自然精致的五官比例。针对眼部，加深瞳孔，去眼白红血丝，精确识别卧蚕并保留，同时去除黑眼圈；通过骨骼走向识别眉毛点位，填补眉毛，加深眉形；借鉴行业美妆KOL对高光和阴影的运用，并将其叠加到算法中，让鼻子更立体有型；去除唇纹，提升唇部水润感，美化唇色；通过腮红效果调整苹果肌走向和脸颊宽度，并叠加高光，提升气色，达到塑颜效果。

5重超质感美颜-元气美妆

“元气美妆”对使用者的眉毛、腮红、唇色等进行基础淡妆操作，效果自然。

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