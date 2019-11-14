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三星Note7爆炸案机主申请再审，广东高院已立案审查

2019-11-14 20:59:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月14日消息 据封面新闻报道，由于不服广州中院“认定三星中国公司不存在欺诈故意”、“支持三星中国公司原价赔偿回先生被烧坏的笔记本电脑”的判决，北京三星Note7炸机机主回先生已向广东省高院申请再审。目前，广东省高院已立案审查。

2016年9月26日，在广州工作的北京人回先生购买了一款三星Note7手机，刚使用了13个小时，这款手机便发生自燃，并烧坏了他搁置在旁边的电脑。后经工信部下属的中国泰尔实验室鉴定，回先生的手机热损毁由电池自燃所致，电池由右下角的位置开始燃烧。

回先生于是将三星中国公司告上法院，请求判定三星方面对中国消费者存在欺诈行为，并为其欺诈行为作出道歉，其次是按照中国法律对他进行3倍赔偿，并依法一并赔偿他被Note7手机烧坏的电脑。

2018年11月，该案在广州市越秀区人民法院一审宣判，判决三星中国公司向回先生赔偿一台相同型号和配置的笔记本电脑，驳回三倍赔偿手机款并承认涉嫌欺诈、公开向回先生道歉的请求。回先生不服，上诉。

2019年4月，广州市中级人民法院终审认为，即便三星公司在处理中国大陆地区Note7手机电池质量问题过程中，或多或少存在一些不足之处，但并无证据表明，其有故意向包括上诉人在内的广大消费者隐瞒重要信息、侵害消费者合法权益的行为，不满足上诉人所主张的欺诈法律要件，上诉人上诉请求三星中国公司向其公开赔礼道歉、三倍赔偿购机款，不符合法律规定，不予采纳。

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关键词：三星Note7

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