vivo S5手机现场实拍

IT之家11月14日消息 今日晚间，vivo S5手机正式发布，采用独特的菱形后置摄像头设计，主打美颜拍照。8GB+128GB售价2698元，8GB+256GB售价2998元。

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摄像方面，vivo S5采用独特的菱形设计，后置四摄为4800万超清主摄+800万像素超广角（120度）+500万像素景深虚化+200万像素微距（4cm）的镜头组合；具有美颜算法性别识别、五官精塑、智慧美型、质感肌肤、焕颜肤色、元气美妆等功能。前置摄像头为3200万像素，可进行三种人像风格、拍照姿势等功能。

硬件方面，搭载高通骁龙712平台，电池容量为4100mAh，支持22.5W vivo FlashCharge闪充。此外还具有vivo Multi-Turbo、人工智能Jovi、面部识别、AI后期编辑等特色功能。

屏幕方面，vivo S5采用了6.44英寸AMOLED打孔屏,孔径为2.98mm。屏幕比例为20:9，分辨率为2400×1080，屏占比为91.38%。介绍称此屏幕采用E3 Super AMOLED材料，局部峰值亮度最高可达1200nit，支持SRE功能，有害蓝光辐射可减少61%。

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