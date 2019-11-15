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荣耀V20推送Magic UI 3.0更新：搭载华为自研形式化微内核

2019-11-15 6:58:27来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月15日消息 据IT之家网友分享，今日凌晨，荣耀V20推送了Magic UI 3.0更新，支持9.1.0.247/248版本升级到10.0.0.175/176版本，带来了Magic UI 3.0全新用户界面。

全新版本在界面、性能、隐私与数据安全、办公、通话、智慧助手、媒体娱乐等多个方面进行了升级与优化。同时，其搭载的华为自研形式化微内核，已通过商用OS内核最高等级安全认证

荣耀V20 Magic UI 3.0更新内容：

界面：品质与细节见证美

  • 杂志化页面布局

全新AI自动美学排版的杂志锁屏，以及融入杂志化设计元素的系统界面布局，给您带来真正意义的杂志化阅读享受

  • 莫兰迪界面色调

个性不张扬的高级灰色调，使界面显示更温和、细腻、有质感

  • 还原自然的动效

在按压APP、卡片、页面转场等场景模拟自然运动，带来手眼心一致的舒畅体验

  • 会员中心

新增会员中心桌面图标，进入会员中心更便捷，为您提供有温度的会员服务

性能：稳定流畅新体验

  • 方舟编译器

新增支持35+家主流应用，提升了响应速度和流畅度

  • Link Turbo

通过智能网络加速，为您提供大带宽、低时延的流畅上网体验

  • GPU Turbo

通过深度优化，提升了游戏场景系统运行流畅性、稳定性

  • 手机克隆

快速发现并连接，手机克隆速度进一步提升

安全：隐私与数据更安全

  • 形式化微内核

搭载的华为自研形式化微内核，已通过商用OS内核最高等级安全认证

  • 分布式技术

提升与华为其他终端设备连接时设备连接、传输、存储方面的安全性

  • 隐私保护

具备应用沙箱管理能力，应用访问权限管理更规范，用户数据和隐私更安全

智慧办公：协同高效体验

  • 多屏协同

与华为PC碰一碰，图片、视频、文档等可在手机电脑间拖拽，电脑键鼠可反向操控手机

畅连通话：高清视频通话

  • 高清画质

最高支持1080P高清视频通话画质，视频通话仅消耗WLAN或数据流量，不消耗运营商通话套餐时长

  • 全场景便捷通话

打开“电话”>“畅连通话”，选择联系人，即可进行高清视频通话。还支持华为手机和智慧屏间拨打、接听，以及设备间呼叫转移等功能

  • 更多特色功能

视频通话一键美肤，颜值时刻在线

智慧助手：越用越懂你

  • 智慧语音

可以与更聪明的YOYO连续对话，帮您更高效地完成任务

  • 智慧视觉、智慧识屏

扫描商品图片、双指按压屏幕商品图片将自动打开京东页面比价购物

  • 滚屏翻译

阅读长篇外文，双指按压屏幕打开全屏翻译时可进行滚屏翻译

媒体娱乐：更多乐趣

  • 蓝牙直接连接云台

操控手机使用华为相机应用执行拍照、录像等动作(目前仅支持大疆OSMOMobile3云台)

  • 应用助手悬浮窗

隐藏于游戏窗口一侧，便于快速开启游戏加速、免打扰等服务，提升游戏体验

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关键词：荣耀Magic UI

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