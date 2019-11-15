荣耀V20推送Magic UI 3.0更新：搭载华为自研形式化微内核

IT之家11月15日消息 据IT之家网友分享，今日凌晨，荣耀V20推送了Magic UI 3.0更新，支持9.1.0.247/248版本升级到10.0.0.175/176版本，带来了Magic UI 3.0全新用户界面。
全新版本在界面、性能、隐私与数据安全、办公、通话、智慧助手、媒体娱乐等多个方面进行了升级与优化。同时，其搭载的华为自研形式化微内核，已通过商用OS内核最高等级安全认证。
荣耀V20 Magic UI 3.0更新内容：
界面：品质与细节见证美
杂志化页面布局
全新AI自动美学排版的杂志锁屏，以及融入杂志化设计元素的系统界面布局，给您带来真正意义的杂志化阅读享受
莫兰迪界面色调
个性不张扬的高级灰色调，使界面显示更温和、细腻、有质感
还原自然的动效
在按压APP、卡片、页面转场等场景模拟自然运动，带来手眼心一致的舒畅体验
会员中心
新增会员中心桌面图标，进入会员中心更便捷，为您提供有温度的会员服务
性能：稳定流畅新体验
方舟编译器
新增支持35+家主流应用，提升了响应速度和流畅度
Link Turbo
通过智能网络加速，为您提供大带宽、低时延的流畅上网体验
GPU Turbo
通过深度优化，提升了游戏场景系统运行流畅性、稳定性
手机克隆
快速发现并连接，手机克隆速度进一步提升
安全：隐私与数据更安全
形式化微内核
搭载的华为自研形式化微内核，已通过商用OS内核最高等级安全认证
分布式技术
提升与华为其他终端设备连接时设备连接、传输、存储方面的安全性
隐私保护
具备应用沙箱管理能力，应用访问权限管理更规范，用户数据和隐私更安全
智慧办公：协同高效体验
多屏协同
与华为PC碰一碰，图片、视频、文档等可在手机电脑间拖拽，电脑键鼠可反向操控手机
畅连通话：高清视频通话
高清画质
最高支持1080P高清视频通话画质，视频通话仅消耗WLAN或数据流量，不消耗运营商通话套餐时长
全场景便捷通话
打开“电话”>“畅连通话”，选择联系人，即可进行高清视频通话。还支持华为手机和智慧屏间拨打、接听，以及设备间呼叫转移等功能
更多特色功能
视频通话一键美肤，颜值时刻在线
智慧助手：越用越懂你
智慧语音
可以与更聪明的YOYO连续对话，帮您更高效地完成任务
智慧视觉、智慧识屏
扫描商品图片、双指按压屏幕商品图片将自动打开京东页面比价购物
滚屏翻译
阅读长篇外文，双指按压屏幕打开全屏翻译时可进行滚屏翻译
媒体娱乐：更多乐趣
蓝牙直接连接云台
操控手机使用华为相机应用执行拍照、录像等动作(目前仅支持大疆OSMOMobile3云台)
应用助手悬浮窗
隐藏于游戏窗口一侧，便于快速开启游戏加速、免打扰等服务，提升游戏体验