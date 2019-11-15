三大运营商：“携号转网”服务在全国上线试运行

IT之家11月15日消息 11月10日，工信部发布《携号转网服务管理规定》，根据“携号转网”全国推广工作进度安排，各电信企业和中国信息通信研究院已完成全国“携号转网”系统建设改造，相关系统已于11月10日起上线试运行。11月14日，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商宣布，“携号转网”服务在全国上线试运行。

中国电信

11月10日起，中国电信“携号转网”服务在全国上线试运行。在前期天津、湖北、江西、云南、海南正式提供服务基础上，中国电信剩余26省携号转网服务进入试运行，并于11月14日在中国电信官网公示了《携号转网服务实施细则》。

在工信部的统筹领导下，中国电信与其他运营企业密切配合，积极推进，成立专门领导小组，组建专项工作团队，完成传统电话网、IMS网络、短信网关、众多平台的网络改造，以及营业、计费、客户关系管理等业务管理系统改造。按照工信部发布的《携号转网服务管理规定》等监管政策制定了中国电信业务管理规范和服务细则，进行了大量的网内网间网络及业务测试，对各地营业厅店和10000号等服务人员进行了培训，如期完成各项服务准备工作。

携号转网打破了以用户号码识别运营企业的机制，对运营企业的网络鉴权、路由寻址、客户管理、平台认证及服务等提出了全新的、更高的要求，其中还涉及大量的第三方改造，是一项复杂、庞大的系统工程。中国电信在准备过程中，投入了大量的人力、资金，反复进行测试，但系统磨合需要时间，业务、服务管理完善也需要过程，初期与用户期望可能存在一定差距，欢迎广大用户积极反馈意见建议，并给予理解和支持。我们将坚决履行央企责任，按照“携得了、转得快、用得好”的目标要求，与广大用户携手并进，持续提升用户体验，切实做好携号转网这项重大的系统工程、惠民工程和服务工程。

中国移动

11月10日起，中国移动“携号转网”服务在全国上线试运行。中国移动在全国分阶段、分区域逐步开放“携号转网”服务申请，设置线上线下客户服务专席，及时倾听客户心声及社会各界意见建议，进一步完善系统功能和改进客户体验，为11月底全国正式提供“携号转网”服务做好准备。

中国移动坚决贯彻并积极推动“携号转网”工作的全面落实，第一时间建立了“携号转网”工作领导小组，投入专项资源、组织专业力量，克服重重困难，在半年多时间内，完成全国15大类近500套网络设备的升级，31省携号转网业务系统的建设，并推动三家运营商之间的联调联测工作。

“携号转网”是一项具有广泛社会影响和重大社会效益的便民利民创新服务举措，中国移动将积极践行以人民为中心的发展思想，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，建立健全服务体系，落实企业主体责任，为广大客户提供高质量的“携号转网”服务。同时，中国移动将进一步打造网络优势、服务优势、规模优势、生态合作优势，为老百姓提供更多用得上、用得起、用得好的信息服务，不断增强人民群众的获得感。

中国联通

11月10日起，中国联通“携号转网”服务在全国上线试运行。11月14日，中国联通在官方网站公布“携号转网”服务实施细则。《实施细则》根据工信部相关管理规定，并结合中国联通实际制定，对“携号转网”的服务原则、服务范围、申请条件、所需办理材料、办理流程等做出详细介绍，为“携号转网”11月底在全国范围内的落地实施铺下最后一块基石。

面对“携号转网”时间紧、任务重、投资大、涉及面广等困难，中国联通强化责任担当、加强统筹协调，在确保携号转网各项准备工作按时高质完成的基础上，还从提升用户使用感知角度出发，确保携号转网用户与现网用户同等条件下权益一致，同等享有中国联通提供的跨省融合业务办理、跨省发票打印等跨域服务，5G品质升级，以及各类应用服务。此外，中国联通还推出线上线下一体的“携号转网”服务保障，让用户足不出户即可办理相关业务，尽全力提升用户服务体验。

中国联通将以“携号转网”工作为契机，坚持一切为了用户，持续提升整体网络和服务质量，为广大客户提供更加便捷的通信信息服务。