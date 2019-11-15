华为Nova 5T/Watch GT 2/FreeBuds 3在日本正式发布

据外媒报道，11月14日，华为在日本市场推出了一系列新设备，包括最新华为Nova 5T手机，华为Watch GT 2智能手表，华为FreeBuds 3无线耳机，华为Band 4手环等。

华为Nova 5T售价为54500日元（约合人民币3526元），将于11月29日开始销售。华为FreeBuds 3售价为18800日元（约合人民币1216元），并将于11月29日上市。

配置方面，华为nova 5T采用了6.26寸打孔屏幕，屏占比为91.67%、分辨率为2340×1080。硬件方面，采用麒麟980处理器，6GB内存和128GB存储空间组合；电池容量为3750mAh，采用22.5W快充，无3.5mm耳机接口。手机尺寸为154.25 x 73.97 x 7.87mm，重量为174g

相机方面，华为nova 5T为后置四摄：4800万像素主摄（索尼IMX586传感器）+1600万像素超广角（117度）+200万像素景深+200万像素微距摄像头；前置3200万像素。

其他方面，华为nova 5T运行基于Android 9的EMUI9操作系统，华为官方表示该机可支持完整的GMS服务。

华为Band 4售价为4800日元（约合人民币310元）。华为Watch GT 2 46mm版本售价为24800日元（约合人民币1604元），经典款售价为28800日元（约合人民币1863元）。华为Watch GT 2 42mm版本售价为22800日元（约合人民币1475元），而42mm经典版本售价为26800日元（约合人民币1734元）。

华为Band 4手环和华为Watch GT 2将于11月22日开始发售。