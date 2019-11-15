联想集团CEO杨元庆：我OUT了，95后才是智能消费担当

联想2019创新科技大会举行。联想CEO杨元庆在第二日演讲中指出，全球范围内，“95后”的智能产品与服务消费力量已经崛起，“我以为自己是‘智能消费担当’，但我已经OUT了”。

“本来我以为像我这样学计算机出身的才是‘智能消费担当’，但调研结果显示我已经OUT了”，杨元庆称，现在全球范围内，“95后”的智能产品与服务消费力量已经崛起，“他们是天生数字化的一代，是网络原住民，他们会不遗余力地为自己打造高科技生活体验。是他们在引领着大众消费领域智能化、时尚化、个性化的需求”。

杨元庆认为，以人为中心的智能体验，始于智能设备，建筑在智能设备与应用服务之上，“10年来，智能设备一直占据着智能办公和生活方式的核心位置，在可见的未来这一趋势也不会改变；但智能设备的外观形态，个人数据的管理，设备间的协同方式，以及它们所连接的应用与服务等将会发生巨大的改变”。

“未来，联想首先将继续专注于让核心智能设备更智能，它们都将具有永远在线，支持自然语言交互，并提供定制化云服务，AU驱动的适应性计算和先进安全保护等特征”，除此之外，联想还将不断地推出像AR/VR眼镜一样多样化的新形态智能设备，同时让原本不智能、无法联网的个人设备变得能够感知、易于交互。