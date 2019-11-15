当我们聊一亿像素时，我们在聊什么？

IT之家11月15日消息 小米手机官方早前正式发布了新款小米CC9 Pro，其所采用的一亿像素CMOS以及大尺寸传感器也备受期待。近日小米手机官方也通过一篇文章向大家详细科普了CC9 Pro所采用的一亿像素CMOS以及大尺寸传感器。

五摄像头配置

· 主摄像头：1亿800万像素1/1.33英寸传感器，f/1.69镜头，等效25毫米，光学影像防抖（2700万像素输出分辨率）

· 长焦镜头：1219万像素1/2.6英寸传感器，等效50毫米f/2镜头

· 超长焦镜头：799万像素1/3.6英寸传感器，等效94毫米f/2光学影像防抖镜头

· 超广角镜头：2011万像素1/2.8英寸传感器，等效16毫米f/2.2镜头

· 微距摄像头：f/2.4镜头，用于拍摄2-10厘米的微距照片（不包含在我们的测试中）

· 双闪光灯，一个为强光，另一个为柔光

小米官方表示CC9 Pro的相机模组是从底层硬件开始进行深度定制，重点是传感器、镜头与图像处理。因此对小米官方此次与三星半导体的合作定制了HMX传感器。

谁能降得住1亿像素？目前世上只有“大底”

小米官方表示“HMX”拥有“中画幅”级别的1亿像素，是目前市面上其他手机产品的1.68倍以上。而高像素可以让我们看清更多画面细节，也为后期裁切提供了非常大的空间。同时用CC9 Pro拍8K视频时用户可以从1张1亿像素照片里裁切出2个8K画面、4个4K画面和4个全高清画面。

除了像素高以外，“HMX”还是目前量产手机中尺寸最大的CMOS。其实我们在发布会上强调“手机像素并非越大越好”，其核心在于提高像素数量不能以牺牲成像质量作为代价。

“HMX”的单像素尺寸为0.8μm，这一点和目前市面上主流的1/2英寸4800万像素、1/1.7英寸6400万像素传感器是一样的，即“HMX”是在保证单像素画质的前提下，将总像素和传感器面积进行了同步提高。而且它也采用了像素四合一技术，进而获得1.6μm的像素尺寸 —— 这比2、3年前旗舰手机的“1.4μm大像素”又扩大了约30%。

即使是在像素四合一后，小米CC9 Pro依然可以提供约2700万像素。作为参考，目前市场上主流相机的有效像素也是在2400万至3000万这个水平上。同样的条件下，其他手机就只能输出1000万到1600万像素的照片，细节表现力、后期裁切空间都会逊色不少。

高像素对我有用么？

所谓的“底大一级压死人”核心在于大尺寸传感器可以在相同的时间里接收到更多的光线，让夜拍时的画面更清晰。配合RAW域降噪技术与超级夜景模式，用户可以很明显地感受到小米CC9 Pro拍摄照片与其他手机的不同之处。

大底配合大光圈景深效果才更好

小米CC9 Pro的主摄使用了1枚f/1.69光圈的镜头。即使不考虑1/1.33英寸的大底，这个光圈规格也是非常突出的。

小米CC9 Pro(图1)与小米9 Pro(图2)景深效果对比

小米官方科普称虚化效果由传感器面积、镜头光圈大小、和拍摄距离共同决定，只有大底+大光圈才能实现更明显的景深效果，这也正是小米CC9 Pro主摄以及2X美人镜的优势所在。

小米CC9 Pro(图1)与小米9 Pro(图2)景深效果对比

小米官方表示，为了让整个相机模组的厚度不太突出团队便特别定制了图像校正效果更好的7P镜头并在尊享版上使用了手机行业罕见的8P镜头。