《复仇者联盟2》背后特效公司Animal Logic迁移上阿里云

拥有近30年历史的澳洲知名视觉特效制作公司Animal Logic日前首次将海量数据从本地迁移到云上，通过阿里云提供的技术，不但保证了数据安全，还大大提升了特效制作的效率。

“这就好像是进入了一个全新的时代。”Animal Logic首席执行官Zareh Nalbandian在谈及公司跟阿里云合作上云时做出了这样的评价。

Animal Logic大家可能很陌生，但是《X战警:逆转未来》、《乐高大电影》以及《复仇者联盟2》等好莱坞电影你一定很熟悉。这些科幻大片中充满科技感的视觉特效，就是由这家公司完成的。Animal Logic创立于1991年，在涉足这个领域最初，数据是存储在磁带上。

作为一家视觉特效制作公司，Animal Logic今天在制作特效的高峰期，每天产生数据量要达到150TB，该公司需要一个高性能并且安全可靠的云平台，来备份和传输数据。

Animal Logic在选择合作伙伴的过程中，曾评估过亚马逊AWS、谷歌云、阿里云等全球领先的云厂商，最终阿里云胜出。

通过应用阿里云提供的技术，Animal Logic顺利实现了数据加密并且高效地上传到云上，大大提升了协同制作视觉特效的效率。此外，阿里云还在跟Animal Logic继续推进大规模渲染集群、应用迁移上云等方面的进一步合作。

Animal Logic首席技术官Darin Grant表示:“阿里云为我们提供了最佳技术，能够更有效地保护我们的内容。”

阿里云是国内最早布局影视渲染行业的云服务商，拥有完善的计算、网络、存储解决方案，能提供弹性伸缩能力的渲染环境，帮助各类特效公司完成数据建模，图像优化等工作，从而制作出超高精特效。

阿里云在全球拥有广泛的数字基础设施，覆盖中国香港、新加坡、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、印度、日本、美国、欧洲等地。据Gartner 2018年最新调研，阿里云连续第二年位居亚太市场份额第一。