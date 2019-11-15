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三星详解Exynos 9611智能芯片

2019-11-15 15:06:27来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月15日消息 今天下午，中国三星官方发文详细介绍了Exynos 9611处理器，智能手机的智能芯片。

三星新发布的Exynos 9611移动处理器具有内置的人工智能引擎，其中更是含有视觉处理单元，除了能为移动设备提供更为智能的操作体验之外，也能为使用者拍摄的照片提供智能增强，满足拍摄创作需求。

AI（人工智能）方面，这项技术对于下一代移动设备而言至关重要。Exynos 9611可通过深度学习技术，提供人工智能功能。比如其中的视觉图像处理单元内置有数字信号处理器和神经网络引擎，能够分析图像和视频的模拟信号，从而识别拍摄场景中的物体和环境。

拍摄方面，Exynos 9611配备的AI技术，通过视觉图像处理单元来识别场景，可以微调各类摄影设置（白平衡，饱和度，对比度等），这样可以让照片质量更高；还支持智能深度感应、多个摄像头组合。此外Exynos 9611的MFC（多格式编解码器）支持HEVC（H.265）和H.264，能对4K 120帧视频进行编解码工作。

核心性能方面，Exynos 9611由64位8核心CPU（中央处理器）构成，4颗2.3GHz的Cortex-A73和4颗1.7GHz的Cortex-A53；GPU（图形处理器）方面，Exynos 9611采用Mali-G72 MP3图形处理器。

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关键词：三星Exynos 9611

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