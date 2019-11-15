天猫双11花絮：入住全程刷脸的菲住布渴酒店是什么体验

一年一度的购物狂欢盛宴天猫双11狂欢节刚刚落下帷幕，最终交易额定格在2684亿元。这次的天猫双11狂欢节，IT之家也再次受邀来到主会场现场。除了主会场数据新闻的实时跟进外，我们也希望为大家揭秘更多天猫双11背后的故事。这次，先从IT之家小编入住的菲住布渴酒店说起。



菲住布渴酒店是阿里巴巴旗下采用全场景人脸识别技术的数字化智慧型酒店。能刷脸，就不动手。从入住、就餐到健身、购物，在这里，刷脸可以解决一切事情。

无前台 自助刷脸入住

在大厅的自助入离机，小编第一次体验了刷脸自助办理入住，将身份证放入识别区后人脸验证，入住的房间号就会以短信形式发送到手机，免去了人工办理的等待时间。当然如果你对流程有疑问，旁边的小姐姐也可以帮助你完成自助办理。

至于房卡？因为酒店已经实现全场景人脸识别，所以根本不需要房卡。

坐电梯？刷脸按楼层。

在路上，小编还看到了阿里人工智能实验室研发的送餐机器人，在APP上点餐，它就会自动送到房门前。让小编惊喜的是，机器人躲避障碍物的身手十分灵活。

简约未来感设计 天猫精灵全局语音操控

刷脸进房间后，可以看到房间风格与酒店整体风格一致，到处充斥着简洁明快的未来感和阿里元素。

就比如这个墙面装饰，是不是有点眼熟？墙面上的多边形沿用了天猫精灵的波普设计风格。

入住后的第一件事当然是掏出手机上网。不知道房间密码？天猫精灵会告诉你答案。从无线密码到开关电视，调节灯光，播放音乐，告诉天猫精灵就可以了。

“天猫精灵，调节一下灯光颜色”

一声令下，房间的落日灯颜色就由红变绿，与全屋家电打通的天猫精灵能语音控制整个房间的的家居系统，省去了繁琐的步骤。

小编甚至觉得，花一下午躺在这里看看街景听着天猫精灵播放的音乐顺便刷一会IT之家也是极好的。

就餐、健身？还是刷脸

稍事休息后，小编前往菲吃布渴餐厅就餐。没有餐券？不就是一顿饭的事情，小编刷脸解决。这里的大闸蟹，不限量供应。

吃完饭后，小编看到了餐厅对面的健身房。老规矩，刷脸开门。进去后，这个互动式大屏幕吸引了我。

小编马上试了一下全息大屏的AI尬舞机功能，AI会根据舞姿舞姿来进行打分，最终小编以妖娆的舞姿得到了不错的成绩。

无处不在的阿里生态协同

在阿里强大的生态体系支撑下，高度智能化和科技感设计使入住菲住布渴酒店成为一场特别的科技体验。

据官方介绍，阿里云提供稳定安全的大数据底层服务；淘宝技术团队提供酒店整套数字化运营平台、AI智能服务中枢以及智能场景系统的研发；人工智能实验室（A.I. Labs）提供了最新设计的智慧机器人；钉钉团队提供了酒店的数据运营平台……飞猪作为整体业务领衔方，协调阿里内部各方生态资源，共同设计了全链路的体验流程。

阿里的生态协同渗透入了菲住布渴酒店的方方面面。

服务业的选择趋势AI or human？

这次的入住体验让青豆想到了最近大热的美剧《西部世界》，剧中描绘了一个全是机器人的成人乐园。

图源：《西部世界》官方海报

当然，在菲住布渴酒店，床头上仍然设有人工服务按键，餐厅大堂也随处可见服务生。

同时，菲住布渴酒店已经在尝试用机器替代人工做一些重复性的服务工作，比如机器人送餐、自助刷脸入住替代前台服务生。

菲住布渴酒店所体现的无人化理念暗合了AI风口下服务行业的大趋势——机器替代人类服务，也为未来酒店形态提供了一种可能性。

机器从事服务工作在提高效率的基础上会比人类更具规范性，也会避免各种意外冲突的发生。在大规模生产后，机器的服务成本可能要远小于人类。微软公司创始人比尔·盖茨就曾因为机器替代人类的工作岗位所产生的失业问题提议对机器人征税。

但是现阶段机器仍不能提供人类所独有的人性关怀，冷冰冰的机器是很多人对机器服务员的惯性印象。当然，这个问题我们也可以乐观看待，因为让机器人与人类别无二致是整个科学界都在研究突破的问题，有足够的理由相信未来这个难题会被攻克。假如有一天，机器人可以完全取代人类从事服务业，你会选择机器还是人类呢？