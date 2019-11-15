石头扫地机器人T6葫芦里究竟卖的什么药？一文带你硬核拆机

几天前，正正发现青豆姑娘在评测石头扫地机器人T6，好奇心爆棚，于是拆开来看看。顺便把拆机过程记录了下来，和大家分享一下。不过拆之前正正还是要说一句：

这是正正近期拆过

机械结构复杂、传感器最丰富

的智能产品。

其结构相对复杂，不建议大家自行拆解。

拆

第一步

先关机，把尘盒、主刷罩、主刷等能直接拆下来的都拆下来。



第二步

将边刷用十字螺丝刀取下，然后卸下底部螺丝取下底板。

第三步

现将电池取下，然后再将主刷槽、动力模块、万向轮、边刷电机取下。

注意：如果不先取动力模块和万向轮、扫地机器放在桌面上会上下浮动，不是很平稳，非常不利于操作。

拆万向轮时要先把轮子撬下来，之后才能卸固定轮子的两颗螺丝。

注意：这两颗螺丝和机器人其他构件上的螺丝规格不同，小心别弄混。

第四步

拆掉底部所有的螺丝、还有侧边的碰撞检测板。

第五步

翻到顶部，卸下通过卡扣固定的操控面板，然后将上盖拆下。

上盖下面还藏有个Micro USB接口，猜测是厂商用来写固件、调试用的。

顶部带石头Logo的壳体即是激光雷达的保护壳、也是机器人顶部碰撞检测的挡板。

拆挡板时，先拆掉上面两颗转轴固定螺丝，再拆掉黑色胶塞下面的三颗螺丝，

这三颗螺丝是用来限位的，和其他构件上的螺丝规格不同，记住别弄混。

第六步

拆掉顶部的激光雷达。然后卸掉正面的壳体。

主板、一大堆传感器、还有吸尘系统映入眼帘。

先拆下吸尘风扇上的固定件、将风扇取下。

然后拆风道，要注意的是风道构件上有一个霍尔传感器，是用来检测尘盒状态的。

拆之前别忘了取下。

第七步

移除主板上的所有连接，拆下主板。

主板表面覆有防水胶，主板下面还有塑料膜和金属板，防护做的还不错。

第八步

移除其他的各种杂七杂八的传感器、发声单元等其他构件。

拆机完成

给石头扫地机器人T6各种零部件来个大合影





解

｜电力系统

｜动力系统

|清洁系统

｜感知系统

｜控制系统

总结

正正第一次拆石头扫地机器人，感觉像是拆了台坦克。其内部结构确实很复杂。不过复杂归复杂，但设计的很规整。边刷、主刷、电池等损耗件拆卸简单。并且动力系统、激光雷达都采用了模块化设计，非常便于拆解维护。

当然扫地机器人作为一种工作环境相对恶劣的家居清洁产品，经常会接触水、灰尘、静电。在这些危险元素的防护方面，石头扫地机器人T6做的也非常不错。主板的防水胶、防静电塑料膜、金属板应有尽有。

总的来说售价¥2499的石头扫地机器人T6做工用料都很扎实，值这个价。并且不只能扫地，还能当拼装玩具，个人觉得比拼个高达带感多了。



