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给我一个关键词，帮你搞定6000字

2019-11-15 19:31:15来源：IT之家作者：麦子责编：麦子评论：

本文转自【IT之家】微信


大家小时候有没有被检讨折磨过？

麦子有过，初一，在班里下象棋，被老师罚写1500字。

一通忏悔，发现字数不够，又折回去描述一下事件经过…

不过嗯，现在的人就幸福多了，写点啥都有机器代笔。

去年一件事闹得沸沸扬扬，学生会退部要写6000字申请。

image.png

这件事直接催生出一个叫做“狗屁不通文章生成器”的工具。

给个关键词，就能给你生成一篇长文。

“狗屁不通”生成的文章特征有两个：

一是特别长，6000字只多不少。

二是和名字一样，狗屁不通。

来感受一下。

（只节选了前几句）

网站十分简约，一目了然。

随便填一个主题，点一下右侧的生成。

下方立马出现一篇又臭又长，但处处契合主题的文章。

真·一键生成。

而且你每次点都能得到不同的文章。

不得不说，这真是反抗形式主义的神器。

麦子多试了几次，发现虽然每次的文章都不一样。

但怎么看怎么眼熟。

稍微仔细观察了下。

发现一些名人的“出镜率”颇高。

难道……

麦子毫不犹豫地，在网页上按下F12。

看到index的那一刻，事情明了了。

“狗屁不通文章生成器”大概是这样滴：

简单来说，通篇都来自写死的数据库。

排列组合而成。

再将你给的主题当做关键词，见缝插针地替换进去。

还加了不少名人名言，逼格一下就高了。

以此做到了既狗屁不通，又处处点题。

数据库中分为几类：

论述，就是“这、那、一般来说”这样的废话，作者提供30多句；

名人名言，数据库中放了100条；

每句话都以“这不禁令我深思”结尾。

不过，后面可能会随机替换掉。

还有前/后垫话，就是导语。

就是这些没有生命的句子，配合简单的算法。

组成了绚烂多姿的文章。

聚是狗屁不通，散是满天星。

数据库直接全部放在了前端，所以速度很快。

还有一个好处就是，这些都是可以自定义的

比如麦子可以来一条名人名言，效果就是这样滴。

甚至文章的字数、段落，句子的长度等也都是可以自定义的。

那么……

这么好的东西，能不能有点别的用处呢？

比如，混进去俩淘口令啥的

稍稍改一下。

以后什么淘宝盖楼、拼多多砍一刀

不带重样的。

还不是章口就莱。

除了网页版，还有Python版；

麦子也找到了项目的GitHub页，发现作者还有下一步的完善计划。

也有其他的小伙伴在参与，不过很久没更新了。

但是！

最近竟然火了~

上了GitHub的热榜，星标8.2k+。

麦子又发现，有善良的好事网友，把程序搬进了快捷指令。

这下移动用户不仅使用起来更方便，自定义内容也是说来就来。

这让麦子不仅想起另一件事。

一位作者为了帮助无力回击喷子的小盆友不被欺负。

开发出了骂人宝典。

网页每次都会加载出一条需要“全员打码”的问候语。

同样是为了方便使用，作者将骂人宝典也搬上了快捷指令。

骂人宝典建议大家谨慎使用，后劲儿实在太足。

但文章生成器就可以为你的生活带来一丝喘息的机会。

下次再写又臭又长、写得痛苦又没人看的东西。

混进一两段“狗屁不通”，也无伤大雅嘛。

那么大家要问了...地址在哪儿。

【IT之家微信公众号】后台回复“狗屁不通”即可获得对应网址。

PS：苹果用户安装前记得在“设置–快捷指令”中，打开“允许不受信任的快捷指令选项”哦。

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