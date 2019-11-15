给我一个关键词，帮你搞定6000字

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大家小时候有没有被检讨折磨过？

麦子有过，初一，在班里下象棋，被老师罚写1500字。

一通忏悔，发现字数不够，又折回去描述一下事件经过…

不过嗯，现在的人就幸福多了，写点啥都有机器代笔。

去年一件事闹得沸沸扬扬，学生会退部要写6000字申请。

这件事直接催生出一个叫做“狗屁不通文章生成器”的工具。

给个关键词，就能给你生成一篇长文。

“狗屁不通”生成的文章特征有两个：

一是特别长，6000字只多不少。

二是和名字一样，狗屁不通。

来感受一下。

（只节选了前几句）

网站十分简约，一目了然。

随便填一个主题，点一下右侧的生成。

下方立马出现一篇又臭又长，但处处契合主题的文章。

真·一键生成。

而且你每次点都能得到不同的文章。

不得不说，这真是反抗形式主义的神器。

麦子多试了几次，发现虽然每次的文章都不一样。

但怎么看怎么眼熟。

稍微仔细观察了下。

发现一些名人的“出镜率”颇高。

难道……

麦子毫不犹豫地，在网页上按下F12。

看到index的那一刻，事情明了了。

“狗屁不通文章生成器”大概是这样滴：

简单来说，通篇都来自写死的数据库。

排列组合而成。

再将你给的主题当做关键词，见缝插针地替换进去。

还加了不少名人名言，逼格一下就高了。

以此做到了既狗屁不通，又处处点题。

数据库中分为几类：

论述，就是“这、那、一般来说”这样的废话，作者提供30多句；

名人名言，数据库中放了100条；

每句话都以“这不禁令我深思”结尾。

不过，后面可能会随机替换掉。

还有前/后垫话，就是导语。

就是这些没有生命的句子，配合简单的算法。

组成了绚烂多姿的文章。

聚是狗屁不通，散是满天星。

数据库直接全部放在了前端，所以速度很快。

还有一个好处就是，这些都是可以自定义的。

比如麦子可以来一条名人名言，效果就是这样滴。

甚至文章的字数、段落，句子的长度等也都是可以自定义的。

那么……

这么好的东西，能不能有点别的用处呢？

比如，混进去俩淘口令啥的。

稍稍改一下。

以后什么淘宝盖楼、拼多多砍一刀。

不带重样的。

还不是章口就莱。

除了网页版，还有Python版；

麦子也找到了项目的GitHub页，发现作者还有下一步的完善计划。

也有其他的小伙伴在参与，不过很久没更新了。

但是！

最近竟然火了~

上了GitHub的热榜，星标8.2k+。

麦子又发现，有善良的好事网友，把程序搬进了快捷指令。

这下移动用户不仅使用起来更方便，自定义内容也是说来就来。

这让麦子不仅想起另一件事。

一位作者为了帮助无力回击喷子的小盆友不被欺负。

开发出了骂人宝典。

网页每次都会加载出一条需要“全员打码”的问候语。

同样是为了方便使用，作者将骂人宝典也搬上了快捷指令。

骂人宝典建议大家谨慎使用，后劲儿实在太足。

但文章生成器就可以为你的生活带来一丝喘息的机会。

下次再写又臭又长、写得痛苦又没人看的东西。

混进一两段“狗屁不通”，也无伤大雅嘛。

那么大家要问了...地址在哪儿。

【IT之家微信公众号】后台回复“狗屁不通”即可获得对应网址。

PS：苹果用户安装前记得在“设置–快捷指令”中，打开“允许不受信任的快捷指令选项”哦。