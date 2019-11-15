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华为云新一代云操作系统“瑶光”智慧云脑正式商用

2019-11-15 20:00:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月15日消息 11月14日，华为在湖北武汉召开的华为云城市峰会上宣布新一代智能云操作系统——瑶光智慧云脑（Alkaid）正式商用，这是华为面向5G+云+AI时代打造新一代操作系统，旨在释放技术红利，助力企业智能化升级。

据华为全球产业展望(GIV)预测，2025年采用云技术的企业将达到100%，而随着5G、AI、IoT等新兴技术规模化的普及,将会有更多应用依托云计算来提升体验，加快企业数字化转型。张宇昕表示，面向未来的云服务应该具备三大关键特征：分布式、确定性、多维智慧。

“为了更好地应对5G+云+AI时代用户的未来需求，瑶光智慧云脑具备五大关键能力，即全域调度、动态协商与治理、多目标优化、多样算力智能匹配、全栈可信，”张宇昕介绍说，“利用从底层芯片(鲲鹏，昇腾)、到整机(服务器、存储)，再到操作系统、中间件、数据库全栈可控的产品和技术，以及超过八万条的故障经验模式库，瑶光智慧云脑打通了云、边、端的界限区隔，实现低至5毫秒的时延圈，可为自动驾驶、AR/VR、工业互联网等场景提供技术保障。”

随着瑶光云操作系统正式商用，从技术上华为云构建了全栈的能力，从底层芯片（鲲鹏，昇腾），到整机（服务器、存储），再到操作系统、中间件、数据库全栈可控的产品和技术。并拥有超过八万条的故障经验模式库。

张宇昕表示，瑶光作为面向“5G+云+AI”时代打造的智慧云脑，是华为云技术布局未来云战略的关键一环，希望能加速整个云服务产业的智能升级。

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关键词：华为云

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