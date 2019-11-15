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三星Galaxy A51现身官方网站，或于今年年底发布

2019-11-15 20:05:35来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月15日消息 据galaxyclub报道，三星官方网站信息显示，近日一款型号为“SM-A515F/DSM”的手机支持页面出现，这也表示这款手机即将发布。

据此前消息，三星Galaxy A51手机将于明年的第一季度推出，据目前消息来看，这款手机的发布应该提前了。在三星官方界面上，看到了“SM-A515F/DSM”手机的界面；此页面一般不会在发布前几个月出现，据推测三星可能会在今年年底之前发布三星Galaxy A51手机。

据此前爆料信息可以看到，三星Galaxy A51手机采用“L”形后置四摄像头，闪光灯位于摄像头组的右侧；预计这款手机将采用屏下指纹技术。正面外观方面，采用中置的打孔屏设计。

此前，三星Galaxy A51手机已经现身Geekbench网站，这款手机型号为“SM-A515F”。单核测试中获得了323分，在多核测试中获得了1185分（Geekbench 5基准）。此外信息还显示三星Galaxy A51将搭载与三星Galaxy A50s相同的Exynos 9611芯片组，具有4GB的内存和安卓10操作系统。

目前还没有这款手机的更多信息，据之前的泄露的消息显示，三星Galaxy A51手机后置四摄像头为3200万+1200万+1200万+500万像素组合。此外，三星Galaxy A51预计将搭载64GB或128GB存储空间，并支持银色、黑色和蓝色。

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关键词：三星Galaxy A51

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