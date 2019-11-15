李佳琦直播翻车，网红们，专业点好吗？

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双十一这段时间，汐元几乎天天都能在微博热搜上看到网红的名字。



今天李佳琦上，明天薇娅上，后天李佳琦和薇娅一起上……

今天网红翻车了，明天网红正能量了，后天网红又带假货了…

这个圈子里，好像从来不缺大新闻。

这两天又来事儿了。

11月3日，新京报发文，称李佳琦被指虚假宣传。

原因是在某次几万人观看的直播中，他把“阳澄状元蟹”当成“阳澄湖的大闸蟹”卖。

李佳琦：

这个是状元蟹，对的，阳澄湖的大闸蟹，这个大闸蟹是10只，原价699，他们家现在都是阳澄湖的状元大闸蟹，是最好的，23年老品牌，而且是采用到的是天然蟹苗，整个种植是纯天然水源，大品牌，肉多蟹黄非常的多。





大批网友通过直播链接前往指向的平台买螃蟹。买来后发现，被坑了。

个头小，黄也不多，然后商家客服态度还不乍地。

网友怒了。新京报的记者一调查，发现果然不是真的阳澄湖大闸蟹。

螃蟹不是阳澄湖的，就连公司所在地都不是阳澄湖所在的江苏省，而是山东青岛的一家水产公司。

出售的螃蟹是“洗澡蟹”，也就是从外地运送，在阳澄湖里泡过一段时间的螃蟹。



李佳琦是谁？那可是当今网红界门面级的人物，他带的货出了问题，影响的可就不是个人形象了。

再一次，网红带货的靠谱性引起了大讨论。



还好当天晚上，李佳琦方面及时发布了致歉声明，称是解读商家提供的信息时出现了偏差，最后还进行了一波自勉。

声明看起来态度诚恳，大部分网友也表示理解和原谅。这事儿看起来就要这么过去了。

但是！



谁能保证整个网红带货的圈子里没有下次呢？

因为这已经是第N次了。

先说李佳琦吧，上一次以类似的姿势登上热搜，是不粘锅翻车事件。李佳琦后来的解释是没按说明书操作。

汐元把它解读为一次“不专业”造成的。

再之前，李佳琦的淘宝店“佳琦全球严选”也被网友反馈痘痘贴烂脸的案例。并且客服态度让人无语。

说到化妆品、护肤品，汐元还想到，此前李佳琦在直播中安利的城野医生VC377美白精华液。

其实也有网友对这个产品发出了质疑声。

城野医生的这款产品中，377（学名苯乙基间苯二酚）的应用是其最大卖点（都写产品名称上了）。

但是国家食药监总局曾在2012年曾对377在化妆品中使用的浓度有明确要求，上限0.5%。

有知乎网友怀疑VC377精华液的377使用浓度高于食药监总局的标准。

城野医生官方并未公布过相关浓度信息。汐元询问城野医生天猫海外旗舰店，对方也表示不知道。

事实上，这款产品也确实并未在中国大陆官方渠道出现。天猫上的旗舰店，也只是海外旗舰店。

汐元仔细一查，发现城野医生在国外的品牌喜莱博（Ci：Labo）曾因为非法进口胎盘素被调查。



你真的放心只凭网红们的一句话，就把一款有没有符合国内标准都不知道、甚至品牌方还有不良历史的产品，买回来往脸上抹？

头部网红对带货的选品一般是要求较为严格，他们有流量优势，和品牌商要求质量、价格、需求的余地更大。

但是即便这样，也很难避免翻车。

更何况还有很多人迷信的腰部网红，甚至尾部网红们？

再举一些例子。

比如前阵子抖音上很多网红带的某品牌“辟谷餐”，鼓吹轻松瘦身，还能治疗牛皮癣等各种病。



惹得新华网都出来辟谣，称这可能导致肌肉分解、基础代谢下降，造成多器官损伤等各种问题。

今年10月，还有记者曝光了专门给抖音网红们提供假冒名牌包包的线下店，这些“名牌包”可以打印各国的采购小票。

网红带得多了，有人可以一个月赚一辆奥迪车。

还有记者曝光了网友在抖音上看到网红带的所谓的“特级烤虾”，视频里大妈拿着半个手掌那么大的烤虾，一顿华丽呼哨。

结果网友买回来，傻了，竟然是三无产品！大家看包装就知道有多low了，口感更别提了。

类似的例子太多了，汐元就不一一说了。

昨天，汐元在讲到李佳琦被百雀羚白嫖那件事时，其实也和大家分享了我所了解的网红的生存状态。

其实汐元写这篇文章，本意并不是要否定网红带货这一事物，而是在想，网红带货怎么样才能更好？

李佳琦可以说是头部网红的代表，汐元也看过一些他的直播。

真的，一场直播连续四五个小时下来，多则要带30多件，特别是双十一这段时间，更多。

每天如此高密度的品类，很显然无法做到对每一件商品都做足功课。

所以才会接连出现，主播自己都把洗澡蟹，误认为阳澄湖大闸蟹的笑话。

这可能是无奈之一吧。

还有就是，我们说，网红这个圈子里，两级分化是很严重的。头部网红，收割80%左右的流量是很正常的事情，所以他们有足够的选品自主权。

而腰部网红，甚至尾部网红，难听点说，就是可以批量生产的。他们对于自己要带什么货，没多少选择余地。

也就不难理解“特级烤虾”变成“三无产品”这样可笑的事情了。

这也挺无奈。

但这并不值得同情。

汐元始终一直觉得，网红之所以能红，一定是因为他们在某些方面有自己的专长，才能经历时间的考验。

批量生产的网红，如果让他们带货，只能是害人害己。

所以，能不能让“口红一哥”只带口红？“手机一哥”只带手机？“美食一姐”只带美食？

这个行业能不能有更严格的准入门槛？

好消息是，汐元看到昨天国家商务部已经发话了：

我们将继续会同有关部门一道，推动电子商务的规范化发展，切实维护电子商务和广大消费者合法权利。

一个行业最乱的时候，就是它“治”的开始。

静静等待吧。