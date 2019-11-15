消息称小米筹备29英寸曲面屏显示器：依然144Hz，价格更实惠

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IT之家11月15日消息 上个月小米推出了两款显示器，一款23.8英寸FHD显示器，一款34英寸曲面屏电竞显示器，后者支持144Hz刷新率，售价分别为699元和2499元。
现据博板堂-聚讯门的消息称，小米已经开始开始准备第三款显示器产品，新款将继续采用带鱼屏规格。新品规划为29英寸，据说是因为内部认为29英寸的预期价格比目前的34英寸价格更符合米粉们的消费习惯价位。
消息还称29英寸可能继续采用三星的新款曲面玻璃，依然为144HZ电竞规格。
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