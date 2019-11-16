微软发布Windows 10 Build 19025：Windows搜索获优化

IT之家11月16日消息 微软今天向Fast Insiders发布了新的Windows 10 Insider Build 19025。据悉在该20H1版本系统中官方优化了Windows Search indexer功能并修复了其他的错误。

在此版本中，Microsoft加入了一种改进的Windows搜索算法，该算法可以检测高磁盘使用率和活动性，更好地确定高峰使用时间并相应地管理索引器。Microsoft还对开发人员权限进行了更改以防止搜索某些特定的存储库和项目文件夹以提高磁盘使用率。

完整日志如下：

PC的常规更改，改进和修复

修复了先前导致Sandbox和WDAG无法正常工作的问题。

修复了导致某些指纹读取器自Build 19013起不再可用的问题。

修复了升级后可能导致VPN设置挂起的问题。

协助修复可能导致某些现代UI组件（包括通知和网络弹出）的问题，在连接外部监视器或从带有监视器的监视器远程迁移到计算机后将其缩放得太大或太小。

修复了在最近版本中影响某些用户登录性能的问题。

修复了导致Windows Hello身份验证不适用于最新版本中某些应用程序的问题。

修复了可能导致远程登录后本地登录PC时鼠标指针不显示的问题。

修复了当使用大屏幕上固定的触摸键盘时按键会伸出以覆盖显示器的宽度，而不是保持最佳的触摸交互宽度的问题。

修复了在某些文本字段中与日语IME一起使用重新转换时可能导致ctfmon.exe崩溃的问题。

修复了新的Edge可能会导致时间轴中的Web活动无法打开的问题。

修复了短时间内大量应用程序部署失败可能会导致%windir%\ temp下保存的evtx文件使用大量磁盘空间的问题。

修复了导致某些应用无法更新的错误0x8007000A的问题。

修复了在某些多显示器配置中使用放大镜时导致抖动的问题。

修复了当鼠标指针已从键入位置移开，则鼠标指针不会从放大镜视口所在的位置开始的问题。

修复了影响用户在Outlook中大声阅读的问题。

修复了EoAExperiences.exe中的内存问题。

已知问题

由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员，我们对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。有关详细信息，请参见本文。

一些内部人士报告说，从“可选更新”部分成功安装打印机驱动程序后，该驱动程序仍显示为可用于安装。我们正在调查并尝试解决问题。



我们收到并在检阅一些报告，这些报告中提到了当连接了某些外部USB 3.0驱动器时会停止响应并显示启动码10或38。