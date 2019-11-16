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五角大楼“立功”：比尔·盖茨超越贝索斯重回世界首富宝座

2019-11-16 9:41:19来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月16日消息 据彭博社报道，微软公司创始人比尔·盖茨（Bill Gates）周五超过了亚马逊公司（Amazon.com Inc.）的杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）成为全球首富，这是两年多以来比尔盖茨首次重返全球首富的宝座。

而五角大楼于10月25日宣布的一项令人意外的决定也间接帮助盖茨重回首富宝座。该决定授予了微软100亿美元的云计算合同，彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index）称微软获得该份合同后公司股价已上涨4%，这也让盖茨的财富达到了1,100亿美元。自该决定宣布以来，亚马逊的股价下跌了约2%，贝佐斯的净资产为1,087亿美元。

在亚马逊公布两年来首次利润下降之后，现年64岁的盖茨在上个月的盘中一度超越55岁的贝佐斯，不过亚马逊股价弥补了这一下降，欧洲首富伯纳德·阿诺特以1,027亿美元排名第三。

不过如果贝佐斯和麦肯齐·贝佐斯没有离婚，他会变得更加富有。两人于1月宣布分手，今年49岁的麦肯齐（MacKenzie）在7月获得了亚马逊四分之一的股份。上周五，她的净资产跌至350亿美元。另一方面，如果不是盖茨的慈善事业，盖茨也许会一直是世界首富。自1994年以来，他已向比尔和梅琳达·盖茨基金会捐款超过350亿美元。

盖茨最近分享了他对某些民主党总统候选人（包括伊丽莎白·沃伦）提议的财产税的想法，称他已经缴纳了超过100亿美元的税款。

他说：“如果我必须支付200亿美元，那就没关系了。但是当你说我应该支付1000亿美元时，我就需要开始对剩余的财产进行一些计算了。”

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关键词：微软比尔·盖茨贝索斯

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