华硕透露英特尔CPU供货问题有所缓解，但未来产能仍不确定

IT之家11月16日消息 据外媒报道，在与分析师和投资者的财报电话会议上，华硕表示，尽管英特尔处理器的供应紧张问题持续存在，但不再像2018年底那样严重。该公司表示，基于英特尔的说法，它并不期望CPU 2020年第一季度短缺，但2020年第二季度的情况仍不清楚。同时，为减轻英特尔供应不足的影响，华硕现在提供更多基于AMD的产品。

与2018年相比，英特尔在2019年的14nm月晶圆产能（WSPM）提升了25%，但该公司承认其积压状态将持续到今年第四季度。因此并非所有它的合作伙伴将获得他们想要的所有芯片，英特尔继续将服务器和高端客户端处理器的生产放在首位，因此入门级产品的供应情况仍然不确定。由于华硕主要专注于高端产品，因此它并没有像其他同类产品那样受到英特尔廉价处理器短缺的严重影响，尽管同类产品对公司仍然有负面影响。

S.Y.华硕联席首席执行官徐（Hsu）表示：“英特尔CPU短缺始于去年第四季度，一直持续到今年第一季度。在今年第二季度和第三季度，这种情况正在缓解，我们合作伙伴的消息告诉我们，在第四季度，我们仍然面临一些短缺。这并非华硕独有，但会影响整个PC行业。目前我们知道在第一季度将不会出现CPU短缺，但是第二季度的供货情况仍不明朗，因为这种情况自去年第四季度以来一直持续。”

考虑到一季度PC的销售通常很缓慢并且英特尔的工厂目前正在全速运转（请记住，现代CPU的生产周期很长），供需平衡可能会或多或少在第一季度得到改善，但第二季度及以后对计算机的需求则很难预测。

为了降低英特尔CPU短缺的影响，华硕和其他PC和组件制造商开发了更多基于AMD的产品。在台式机领域，AMD极具竞争力并正在赢得市场份额，这种方法显然行得通。另一方面，在笔记本电脑领域，华硕笔记本电脑的最大份额是基于英特尔处理器的。同时，笔记本电脑总体上占2019年第三季度华硕收入的71%。

为了减轻英特尔CPU短缺的影响，今年华硕推出了几款基于AMD的笔记本电脑，并开始在零售商和最终用户中推广它们，这就是为什么现在它们比以前更受市场欢迎的原因。