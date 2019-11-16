苹果营销副总监暗示暂不会有14英寸MacBook Pro

IT之家11月16日消息 苹果早前正式推出了16英寸版MacBook Pro并将15英寸版MacBook Pro下架。为此一直有消息称未来苹果打算用14英寸版MacBook Pro取代现有的13英寸版机型。对此苹果公司营销高级副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）在接受采访时对于此问题做出了回应，一起来看一下。

当被问及是否有计划推出14英寸版MacBook Pro时，席勒表示：“我不会基于苹果推出16英寸MacBook Pro而做出任何推断。”席勒的评论不表示14英寸MacBook Pro一定不存在，正如近年来智能手机供应商一直在增加其设备的屏占比一样，笔记本电脑供应商也在不断增加其设备的屏幕尺寸并采用边框收窄式设计。苹果碰巧同时生产这两种类型的产品，因此肯定会希望MacBook配备尽可能大的显示屏。

但至少目前，苹果还没有准备好推出14英寸的MacBook Pro。

但有趣的是，席勒坚持认为苹果的Mac团队还是会听取客户的意见，这也是为什么苹果同时生产所有这些产品的原因，包括新的iMac Pro，Mac Pro，16英寸MacBook Pro甚至Mac Mini，同时升级了常规的Pro和Air笔记本电脑。

席勒表示苹果正在听取客户的反馈，这似乎暗示说如果有足够多的人提出生产14英寸MBP的要求，那么苹果可能会付诸行动。