水果姐KatyPerry“偶遇”一加科技CEO刘作虎并合影

IT之家11月16日消息 一加手机官方将于今日在印度举办“一加音乐节”，一加科技CEO刘作虎近日通过推特晒出一张与“水果姐”KatyPerry的合照为本次活动预热。

同时有喜欢“水果姐”的音乐博主也通过微博艾特刘作虎确认此事并期望将水果姐请到中国来，刘作虎也坦承表示后续将会考虑一下粉丝们的请求。

据悉这场OnePlus印度一加音乐节将于今晚正式拉开帷幕，届时将有包括水果姐Katy Perry等歌星上台演唱歌曲。