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腾讯入股《团队索尼克赛车》开发商，持股占比约10%

2019-11-16 14:44:32来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月16日消息 据外媒报道，腾讯于近日入股老牌游戏厂商Sumo Digital，目前腾讯持股占比约为10%。Sumo Digital旗下作品有《团队索尼克赛车》、《索尼克全明星赛车》等。

这家中国公司已经与集团的固定投资者Perwyn及其Crackdown 3工作室达成协议并收购1500万股，这将使腾讯持有9.96%的权益。在将其股份出售给腾讯之后，Perwyn的权益将减少至17.38%。

腾讯游戏主管史蒂芬·马（Steven Ma）表示：“我们很高兴向领先的独立联合开发工作室Sumo Group投资。”“我们期待支持Sumo的发展，并探索与该公司的合作，为全球观众带来更多的互动娱乐体验。”Sumo集团首席执行官卡尔·卡弗斯（Carl Cavers）补充说：“我们很高兴腾讯选择收购公司的股份，我们期待与腾讯合作探索共同发展的机会。

腾讯已经完全占股《英雄联盟》开发商Riot Games，此外还对包括Ubisoft，动视暴雪，Bluehole，Glu Mobile，Epic Games，Paradox Interactive，Miniclip，Supercell和Grinding Gear Games等均有投资。

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关键词：《团队索尼克赛车》腾讯Sumo Digital

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