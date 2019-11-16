DxOMARK公布索尼A7R IV传感器得分：99分

IT之家11月16日消息 日前，专业相机评测机构DxOMark公布了索尼A7R IV传感器得分——99分。DxOMark表示“新型的索尼A7R IV传感器在DXOMARK的评测中获得了99分的不俗成绩，是我们数据库中性能最好的传感器之一。”

以下为DxOMark针对索尼A7R IV传感器的详细评测：

作为4240万像素全画幅A7R III的下一代产品，索尼A7R IV搭载了新开发的6120万像素BSI-CMOS传感器，原生感光度范围为ISO 100-32000 (可扩展至ISO 50-102400)。除了更高的像素数，索尼A7R IV还拥有最新的混合自动对焦系统，具备567个相位检测对焦点和425个对比度检测对焦点，覆盖74%图像传感器区域。它还具有实时眼部追踪对焦，可识别人眼和动物眼自动对焦，连拍速度高达每秒10张，AF/AE追踪全像素模式下，持续拍摄可达7秒。

虽然我们对机身外形很熟悉，但A7R IV也做出进行了一些改进，以适应恶劣天气。现在，它的握柄更为丰满扎实，操纵杆面积变大，顶板指令拨盘和按钮也变大了。此外，索尼A7R IV还配备了比A7R III分辨率更高的达到了576万点的OLED取景器，支持UHS-II的双SD卡槽，支持最新的802.11ac WIFI和无线链接PC。

视频拍摄支持了传感器全像素最高4k/30fps的视频拍摄、以及高达120fps的全高清视频拍摄。视频模式下都支持实时眼部对焦。同时，索尼A7R IV还支持Super 35下6K视频超采4K（更像APS-C画幅模式）。

主要性能参数：

6120万像素全画幅CMOS传感器

具备五轴机身防抖，可实现5.5档防抖效果

原生感光度范围为ISO 100-32,000，可扩展至ISO 50-102400

支持高达10 fps的连拍，支持AE/AF追踪拍摄

支持UHD 4K/30p视频拍摄

双SD卡槽(均支持UHS-II格式)

整体性能

新型的索尼A7R IV传感器在DXOMARK的评测中获得了99分的不俗成绩，是我们数据库中性能最好的传感器之一。

快速浏览一下这些数据就会发现，索尼A7R IV传感器因其动态范围(风景得分)和低光ISO(运动得分)的不错表象脱颖而出。新的6020万像素的传感器在基准ISO（ISO 100的出厂设置）测量结果为14.8EV，结果与我们测试过的最好的传感器相同。

尽管增加了全画幅传感器的像素密度，索尼A7R IV在我们的低光ISO评分中表现仍然异常出色。根据ISO 3344的记录，这款新的6120万像素传感器拍摄效果仍然与高分辨率全画幅机型保持一致，这使得索尼A7R IV在市场上具有强劲的竞争力。

同样，索尼A7R IV传感器在基准ISO处有着出色的色彩灵敏度，测量结果为26位，仅略低于目前测量结果最高的传感器（测量结果为26.4位）。

图像质量对比

索尼为A7R IV选择了一款6120万像素的BSI-CMOS全画幅传感器，优于上一代A7R III和R II型号所使用的4240万像素的传感器，且新型传感器拍摄结果非常接近。考虑到提升噪点水平带来的技术挑战，使用体积更小的传感器确要提升44%像素点的直接效果来看，索尼A7R IV传感器表现确实不俗。

如下表所示，新的索尼A7R IV仅小幅度落后松下Lumix DC-S1R和尼康D850，与宾得645Z和最近新推出的哈苏X1D-50c这两个中画幅相机（大约33*44 mm）表现一样。

尽管这些型号的最大色彩深度(人像)和噪点控制表现(运动)得分稍好一些，但由于整体性能如此接近，我们有必要观察各项测量数据，了解索尼为何表现如此出色。

深入比较

这个部分，我们将索尼A7R IV传感器与其最大的无反相机竞争对手尼康Z7和松下Lumix DC- S1R进行仔细比较。但您也可以使用我们的比较工具自行与其他型号进行对比。

• 人像（色彩深度）

在ISO感光度范围重合的区域内，索尼A7R IV传感器的色彩深度与尼康Z7非常接近。然而，测量基准ISO较低的尼康传感器，测量结果稍高，为26.3位，而索尼A7R IV只有26位。从技术角度来看，这意味着尼康的色彩辨别能力更为优秀，但0.3位的差异不太可能被注意到。从感光度范围的另一端来看，厂商ISO 25600的设置，让索尼更有优势，当感光度范围增加到ISO 102400时，A7R IV得到了1.7位的提高，这一提升就显而易见了。然而，虽然两者测量结果差距不大，但实际上松下在其ISO感光度范围内有更好的色彩表现。

这三个传感器在ISO 1600时都轻松超过了我们20位的图像最低品质基准；在感光度高达ISO 25600时降至14位的低质量图像阈值前，每个传感器都能拍摄我们认可的图像质量。

• 风景（动态范围）

在动态范围（ISO 100)为15档(14.77EV)的基准下，索尼A7R IV传感器的表现令人印象深刻。如果我们将其与尼康Z7传感器进行比较，A7R IV不仅在动态范围(ISO 64)上有+0.2 EV的微弱优势，而且更重要的是，在灵敏度方面提升了2/3约0.67EV。对索尼用户而言，这应该是有益的，可以选择更高的快门速度，当然也可以选择使用更小的光圈。

如果我们将制造商的ISO设置一一比较，那么索尼在动态范围上始终保持优于尼康，直至并包括到ISO 200，但在ISO到400至ISO12800的范围内，他们几乎是相同的。除此之外，索尼略微降低了RAW文件中的阴影噪音（图表中显示为平滑),而这些噪音在某些情况下会很明显。

使用松下传感器时，测量的动态范围在大部分区域内偏低，特别是从基准ISO增加到ISO 800时。与索尼相比，在某些图像上可以明显看出这种差异。通常而言，在明亮区域中细节可能会丢失，但是 在ISO 1600及更高范围中不太可能被注意到。

• 运动（低光照ISO）

这三台传感器都有很好噪点处理表现，但毋庸置疑每台传感器信噪比18%指标结果略有不同。大部分情况索尼A7R IV传感器表现效果居于两者之间，略高于松下，而低于尼康的测量结果。但索尼A7R IV在ISO25600及以上感光范围有一定的优势。在这点上，尽管在ISO 51200和ISO 102400这两个扩展ISO值处于我们设置的20dB低质量图像阈值。更有利的是，在基准条件（ISO 100的出厂设置）下，索尼的感光度比尼康Z7高出1档（1 EV）（这也适用于松下相机）。然而，值得注意的是，测试结果的差异也表明，尼康Z7信噪比18%的指标最好，但你必须将相机设置为基准ISO 64才能实现。

结论

尽管像素数的增加带来了挑战，索尼最新的高分辨率A7R系列机型——A7R IV——继续提供出色的动态范围，特别是在低ISO的情况下，同时还提供非常不错的色彩分辨力和噪点水平。虽然技术的提高令人印象深刻，但还传感器性能的提升还不足以加领先整体像素数较低的竞争对手。然而，像素数增加到6120万，也使A7R IV成为目前35mm全画幅相机中的最高像素，这无疑非常引人注目。当结合搭配了升级后的AF和其他改良设计，如高分辨率EVF、坚固的结构和改进的人体工程学，索尼A7R IV已成为功能强大、分辨率高的35mm全画幅相机之一，也许是最强大、分辨率最高的相机。

附：DxOMark相机传感器得分排行