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小罗伯特唐尼即将回归：为2021年动画中的钢铁侠配音

2019-11-16 15:08:53来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月16日消息 据MCU Cosmic报道，宗师的配音演员杰夫·戈德布鲁姆（Jeff Goldblum）在一个Buzzfeed视频中回答粉丝的问题时表示小罗伯特·唐尼即将回归并为动画《What If...？》中的钢铁侠配音。同时他表示他已录完了一集动画的配音且小罗伯特·唐尼钢铁侠也已经录完了一些他的声音。

动画《What If...？》2021年夏天将在迪士尼流媒体平台Disney+播出，钢铁侠粉丝们还要等待一些时日，敬请期待。

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关键词：《What If...？》漫威小罗伯特·唐尼

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