小罗伯特唐尼即将回归：为2021年动画中的钢铁侠配音

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月16日消息 据MCU Cosmic报道，宗师的配音演员杰夫·戈德布鲁姆（Jeff Goldblum）在一个Buzzfeed视频中回答粉丝的问题时表示小罗伯特·唐尼即将回归并为动画《What If...？》中的钢铁侠配音。同时他表示他已录完了一集动画的配音且小罗伯特·唐尼钢铁侠也已经录完了一些他的声音。
动画《What If...？》2021年夏天将在迪士尼流媒体平台Disney+播出，钢铁侠粉丝们还要等待一些时日，敬请期待。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有