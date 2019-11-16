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真果粉：马云换手机了，用上最新款苹果iPhone 11 Pro

2019-11-16 15:28:10来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月16日消息 近日有人在浙商大会上拍到马云手持苹果iPhone 11 Pro Max拍照，对此网友评论称“没想到马云这么有钱，竟然用最新款的苹果手机”。

实际上，马云此前多次被拍到使用苹果iPhone，包括iPhone 5S、iPhone6 、iPhone8 Plus，换来换去都离不开苹果，看来马云妥妥的是果粉一枚。

据福布斯中国发布的2019年度中国富豪榜显示，马云以2701.1亿元的财富蝉联榜首。

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关键词：马云iPhone 11 Pro

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