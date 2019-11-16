日本一旅馆一晚只需8.4元，但要被全程网上直播

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IT之家11月16日消息 近日，日本福冈县一旅馆推出特价房，住一晚只需130日元（约合8.4元），但入住后全程会被在YouTube上直播。
据悉该旅馆房间内设施齐全，与普通的旅馆并无太大的区别，虽然价格便宜，但旅客需全程直播入住后的一举一动。旅馆规定，洗澡换衣服等需要在公用浴室进行，且房间内不得出现裸体走动等不恰当行为。旅馆方表示，直播会全程静音，同时提醒旅客注意不要泄露自己的个人信息。
店主称这样做是为了提高房间的利用率，同时找到最好的方法推销旅馆。
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