《消费者报告》：苹果AirPods Pro音质获得显着提升，透明模式很棒

IT之家11月17日消息 苹果早前正式发布新款AirPods Pro耳机，近日美国知名消费品测评类杂志《消费者则报告》也给出了对苹果AirPods Pro的评价，一起来看一下。

总体而言，《消费者报告》认为苹果AirPods Pro的音质比AirPods要更好，具体而言就是AirPods Pro“听起来确实不错”，不过像大多数蓝牙耳机一样，专业人士或者音乐发烧友可能仍然不会对其“感冒”。不过如果消费者的目的仅仅是购买一副真·无线耳机，那么AirPods Pro无疑是十分合适的。

《消费者报告》还称赞了AirPods Pro的透明模式，其表示即使关闭了降噪功能并可能会给用户带来轻微的堵塞感而使得外界的声音仍然不是十分清晰，而AirPods Pro所具有的“透明”模式使用内置麦克风来传递外部声音，这也使得其带给用户的效果更佳。

最终《消费者报告》对AirPos Pro的评分为75分，而相比之下三星的Galaxy Buds的评分为86分。《消费者报告》认为三星Galaxy Buds拥有比AirPods Pro更好的音质，尽管没有降噪功能。

但是对于许多人而言，即使三星Galaxy Buds音质稍好，但与Apple生态系统的紧密集成和噪声消除将使AirPods Pro成为更受欢迎的选择。