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华为正式推出手机漏洞悬赏计划

2019-11-17 7:08:49来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月17日消息 据Twitter知名博主Azeria消息，华为今日凌晨在慕尼黑举行了“秘密会议”，本次大会邀请了业内最出名的移动终端研究人员及黑客等，并在大会上正式推出“手机漏洞悬赏计划”，为那些能在已推出的移动设备或未来将要推出的移动设备上找出漏洞的研究人员或黑客提供资金奖励。

▲部分悬赏领域“价位档”，下同

根据techcrunch消息，华为的漏洞悬赏计划旨在向其他政府表明其愿意与黑客和安全研究人员合作以增强其产品的安全性，从而打消其他国家对华为设备安全性的担忧。

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关键词：华为手机漏洞

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