老人地铁外放音乐怒怼劝阻者，对方无奈连说“对不起”

IT之家11月17日消息 在早前交通运输部印发的《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》中提到在地铁内使用电子设备时不得外放声音，不过据头条新闻报道，昨日在湖北武汉有一位老人在乘坐地铁时仍未遵守有关部门规定坚持外放音乐，同时并未听取周围乘客的劝告。

据报道，这位老人外放声音的音量甚至大过广播，坐在对面的一位老人好心劝阻反而被怼。外放老人表示：“你再说我跟你顶啊”，劝阻的老人无奈连说“对不起”。

之前交通运输部印发的《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》中明确规定了乘客不得有使用电子设备时外放声音等，具体包括：

• 在车站或者列车内涂写、刻画或者私自张贴、悬挂物品；

• 携带动物（导盲犬、军警犬除外）进站乘车，携带有严重异味、刺激性气味的物品进站乘车；

• 推销产品或从事营销活动，乞讨、卖艺及歌舞表演，大声喧哗、吵闹，使用电子设备时外放声音；

• 骑行平衡车、电动车（不包括残疾人助力车）自行车，使用滑板、溜冰鞋；

• 在列车内进食（婴儿、病人除外）；

• 随地吐痰、便溺、乱吐口香糖，乱扔果皮、纸屑等废弃物，躺卧或踩踏座席；

• 在车站和列车内滋扰乘客的其他行为。

《办法》指出，拒不遵守乘车规范的，运营单位有权予以制止，制止无效的，应报有关部门依法处理。