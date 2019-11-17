爆料：Redmi K30有望采用LCD打孔屏和侧边指纹识别

IT之家11月17日消息 数码闲聊站爆料称，Redmi K30可能会采用LCD挖孔屏+侧边指纹的设计；另外他还表示，荣耀V30也是LCD打孔屏，至少就目前而言是这样，后期是否会出现变动，尚不可知。

根据现有爆料消息，Redmi K30将于2020年发布；核心配置方面，Redmi K30将采用前置双打孔设计，处理器方面可能会搭载骁龙7系列5G移动平台；网络制式方面支持NSA/SA 5G双模，其他方面目前没有更多爆料消息。