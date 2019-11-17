HTC高管：你希望看到我们“带回来”哪款经典手机？

IT之家11月17日消息 HTC Creative Labs的负责人Drew Bamford昨日在Twitter发文称，“你们希望我们用现在的科技手段带回来哪一款HTC手机呢”？言下之意HTC可能会推出一款内在配置升级的HTC经典手机，而国外网友普遍希望HTC One M7、One M8能够“回归”。

对于Drew Bamford的推文，PhoneArena认为或许摩托罗拉RAZR的“回归”让HTC高管开始重新审视旧款经典机型，毕竟HTC现在的手机业务早已不再是多年前的景象了，苹果、三星、华为、小米等已经占据了中国市场，即便是美国市场，也没有HTC的立足之地了。

PhoneArena报道称，HTC One M8的出现让HTC的手机业务达到了巅峰，可以说这款手机是HTC有史以来最流行的手机，也是当时手机的引领者；但是M8之后，HTC似乎“迷路”了，接二连三的战略错误使得HTC在美国无力与苹果三星竞争，尽管后来与小罗伯特·唐尼合作宣传其旗下手机，但是HTC的手机业务却没能重回当年，而是每况愈下。

2017年9月，谷歌以11亿美元收购了HTC一半的设计及研究团队，包括那些从事Pixel手机的团队。直到现在，HTC的市场份额微乎其微，对经典机型的“复刻”，似乎可以为HTC带来收获，PhoneArena认为即便没有收获，用HTC经典手机试试水，也不是什么坏事。