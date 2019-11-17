PC也可装Android 9.0：Android-x86 9.0 Pie首个候选版本释出

IT之家11月17日消息 Android-x86团队正式官宣，其开发的Android-x86 9.0版将允许用户在PC上安装Android 9 Pie操作系统。

目前Android-x86 9.0版本已进入开发阶段，得益于最新的Mesa 19.0.8图形堆栈能够让AMD、Intel, Nvidia and QEMU (virgl)上进行硬件加速，同时通过SwiftShader支持OpenGL ES 3.0，可以在不受支持的GPU上进行软件渲染。

此外，Android-x86 9.0承诺支持在Intel HD和G45显卡的设备上进行硬件加速解码，支持从UEFI磁盘安全启动和安装，对GRUB-EFI Bootloader的主题支持，以及对音频，蓝牙的支持，相机，以太网（仅DHCP），多点触控，传感器和Wi-Fi。

新的GUI安装程序，支持ARM应用

Android-x86 9.0版本中的其他值得注意的功能包括新的基于文本的GUI安装程序，支持自动安装外部USB驱动器和SD卡以及通过本机桥接机制支持ARM应用的功能，可以在“设置”>“Android-x86进行相关操作。

同时新版本中还加入了新的任务栏来替代旧有的启动器，支持自由形式并将开始菜单和系统托盘以及最近使用的应用程序放在屏幕顶部，默认情况下在没有已知传感器的设备上启用默认方向，并最终允许纵向应用程序在横向设备上运行而无需旋转屏幕。

Android-x86 9.0还加入了对较新的Intel和AMD显卡的实验性Vulkan的支持。用户可在“高级选项”>“Vulkan支持”中启用该功能，在新版中用户还可以从非官方渠道进行升级。同时Android-x86 9.0对虚拟机还加入了对鼠标的支持。

Android-x86 9.0 RC1现在可以免费下载。此预发行版本随附受长期支持的Linux 4.19.80内核，但官方建议仅用于测试目而非用于生产工作。为了提高应用程序兼容性，此版本还可以通过以太网模拟Wi-Fi适配器。