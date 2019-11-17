中国移动发通知，计划开展离职承包试点工作

IT之家11月17日消息 微博大[email protected]通信老柳 爆料称，中国移动日前下发《关于开展综合网格离职承包试点工作的通知》，通知中要求制定人员离职承包的用工原则，指导各地市开展员工中止、恢复劳动关系等人力资源的相关工作。

这是什么意思呢？根据@通信老柳的说法，就是运营商与员工解除劳动合同，然后员工承包公司业务，类似代理商。

经查询得知，划小承包（离职承包）有两种，一种是内部承包，即承包分成只包括承包挂回的人工成本，这种承包不需要成立公司，但网格需要的维系成本和获取成本等仍然通过公司内部采购或报账发生；另外一种是外部承包，即承包分成包括承包挂回的人工成本和维系获取成本等运营成本，这种需要成立公司，维系获取成本由网格成立的公司建账支取。不过资料显示这两种承包方式都是独立法人，遇到意外事件运营商不承担责任。

对于划小承包制度，不少内部员工以业内人士看法不一，有人认为该制度可以极大的调动员工的积极性；也有人认为当下现实是，划小承包限制太多，承包人自由度不够，处处被人掣肘，施展不开不说，收入也不见得增加了多少。

但从三家运营商都在积极试点划小承包来看，其前景是光明的，过渡期或者说是摸石过河阶段过去了，划小承包的优势就能体现出来，收入与成本下沉到个人，自负盈亏，自己当老板总归要强于给人打工，同时划小承包还能为运营商减小压力，在提速降费及5G建设大前提下，运营商也该做出一些调整了。