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微星将推出新款RX 580显卡，全新PCB设计

2019-11-17 15:17:38来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月17日消息 根据VideoCardz的报道，AMD现已推出了RX 5500/5300显卡，RX 580/590系列理应退役才对，然而微星还将推出新款的RX 580显卡，作为其 RX 580 ARMOR 系列的第三版。

外观方面，新款的微星RX580将采用黑色的配色。内部PCB、I/O支架和散热器外壳也进行了重新设计，仍然是8pin接口和4个视频输出接口。

目前，微星还没有正式提供新款RX580ARMOR 系列显卡的信息，预计价格还将进一步降低。

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关键词：AMD微星显卡

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