华为可折叠“翻盖”手机专利渲染图曝光

IT之家11月18日消息 16日，外媒TechieWorld曝光了华为翻盖式可折叠手机专利，专利显示其结构和Moto Razr 2019相似。基于专利图，9techeleven制作出了华为翻盖式可折叠手机的渲染图，其整体配色及桌面UI参考了华为P30Pro，我们来看一下吧。

据报道，这份设计专利的申请方为华为技术有限公司并获得了Hague International Design System的批准。该专利由世界知识产权组织（WIPO）负责管理。