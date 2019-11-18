北京市场监管总局中止调查联想垄断案

IT之家11月18日消息 11月15日，市场监管总局发布了联想（北京）有限公司垄断案中止调查决定书，原北京市发展改革委于2018年7月对联想（北京）有限公司涉嫌垄断行为开展调查。机构改革后，此案件由北京市市场监管局继续调查。2019年9月16日，北京市市场监管局决定对本案中止调查，现予公告。

市场监督管理局表示，根据举报线索，本机关自2017年11月9日对联想(北京)有限公司涉嫌垄断行为开展了初步调查，调查情况显示，当事人作为联想品牌电脑及相关产品的生产、销售和售后服务企业，自2016年至2017年10月期间，要求品牌授权服务站执行当事人提出的在一定时期内、部分配件、选件及服务产品的最低转售价格。

案件调查期间，当事人承认在售后维修环节管理过程中，要求品牌授权服务站执行其有关产品最低转售价格管控的事实，认识到相关行为对竞争产生了不当影响，立即采取废除控价文件、修订服务协议等整改措施，表示将进一步采取积极、有效措施消除其涉嫌垄断行为产生的后果和影响,希望本机关能够中止调查。

2018年7月13日，当事人按照法律规定，向本机关提交了《联想(北京)有限公司中止反垄断调查申请书》。当事人承诺采取整改措施，全面清查检核现有销售和服务发文中是否违反《中华人民共和国反垄断法》规定的情形。重点查找具体文件中涉嫌伟法行为的内容和条款，立即纠正或废止。对向品牌授权服务站销售的有关产品和服务备件进行降价，制定并发布《联想硬件保外维修服务价格政策调整的通知》，提示客户体验，简化业务流程等。