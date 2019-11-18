目光如炬：微软放出Windows 10眼睛特写主题4K壁纸包

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IT之家11月18日消息 近日微软官方面向Windows 10用户放出了一组以野生动物眼部特写为主要内容的4K壁纸包，名为“Wild Eyes”微软描述该壁纸包：“是时候展现特写了！在这组高质量4K壁纸包中，你能够看到14个动物和鸟类的壮丽眼睛。”
下载壁纸包后，转到开始>设置>个性化>主题，然后单击所需的主题。要基于当前墙纸应用并更改为最合适的颜色，请转到“自定义”>“颜色”>“从背景中自动选择原色”。
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